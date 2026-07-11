WineHQ ha puesto en circulación una nueva versión de desarrollo de Wine Is Not an Emulator, en esta ocasión WINE 11.13. No tiene una lista de destacados muy larga ni muy llamativa, pero es lo normal teniendo en cuenta que es verano en el hemisferio norte, donde residen la mayor parte de los colaboradores. Esta versión ha llegado dos semanas después de la anterior 11.12.

Esa lista de destacados recoge mejor soporte para punteros de entrada, mapeo de códigos de escaneo de teclado mejorado en X11 y ptimizaciones de FFmpeg en ARM64EC, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, se han corregido 22 bugs, los de la siguiente lista, y realizado 197 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.13

Se corrige un problema por el que los comentarios no funcionaban en Adobe Acrobat Pro 7 y Acrobat Reader 7.

Se soluciona un bloqueo de msvbvm60.dll al ejecutar Gehalt.exe.

al ejecutar Gehalt.exe. Se corrige la pantalla negra durante las partidas de Requiem: Avenging Angel.

Se soluciona el cierre inesperado de Grand Theft Auto: Vice City al iniciarse.

Se corrige el fallo que impedía iniciar Tales of Zestiria 1.2 con la versión distribuida a través de Steam.

Se soluciona el cierre inesperado de msiexec durante la instalación de Office 2000.

durante la instalación de Office 2000. Se corrige la visualización incorrecta del texto en cirílico en winbox64.exe.

Se soluciona el bloqueo de Hayoola presente desde WINE 5.19.

Se corrigen los bloqueos y cierres inesperados de Nelogica ProfitChart presentes desde WINE 7.12.

Se soluciona un problema por el que la opción de escritorio virtual impedía a WINE crear ventanas correctamente.

Se corrige un fallo por el que Explorer creaba un escritorio virtual adicional al utilizar el argumento /desktop=shell .

. Se soluciona el error que impedía iniciar Sim Racing Studio debido a un problema al cargar la biblioteca Python.

Se corrige un error de renderizado de DrawText al utilizar las opciones DT_WORD_ELLIPSIS y DT_PATH_ELLIPSIS .

y . Se soluciona un problema en el proceso de desenrollado de la pila durante la salida de una aplicación.

Se corrige el error de inicialización que impedía arrancar Age of Mythology.

Se soluciona el fallo de una prueba de desenrollado de pila para i386 al compilar WINE con GCC.

Se corrige una fuga de memoria en la geometría de rutas de Direct2D durante renderizados prolongados.

Se soluciona un problema en setjmp/longjmp de msvcrt en compilaciones ELF para x86_64 provocado por un cambio en ntdll .

de en compilaciones ELF para x86_64 provocado por un cambio en . Se corrige una ventana adicional que aparecía en la ayuda de Slingplayer 2.

Se soluciona el cierre inesperado de Sony Acid Pro 7.0 durante su inicialización.

Se corrige un fallo que impedía pulsar los botones de winecfg cuando se utilizaba un valor de DPI distinto de 96.

cuando se utilizaba un valor de DPI distinto de 96. Se soluciona un problema que afectaba al funcionamiento de la cámara en SuccubusHeaven.

Ya disponible

WINE 11.13 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.12, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.