WINE 11.12 llega con Mono 11.2 y más de 200 cambios

Habiendo llegado la versión anterior el 12 de junio y teniendo en cuenta la fase en las que nos encontramos, WINE 11.12 debería haber llegado el pasado viernes 26. El caso es que ya hemos entrado de lleno en verano en el hemisferio norte, donde habitan la mayoría de los colaboradores de Wine Is Not an Emulator, y es probable que ese sea el motivo por el que vemos cosas extrañas en el calendario. Lo extraño aquí es que esta nueva versión de desarrollo llegó en lunes y no en el viernes habitual.

Ya hablando de lo que trae de nuevo WINE 11.12, destaca que ahora ha pasado a usar Mono 11.2.0, pero también los libswresample y libswscale agrupados de FFmpeg y el analizador XSLPattern reimplementado en MSXML, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, han corregido 27 bugs, los de la siguiente lista, e introducido 215 cambios.

Bugs corredigos en WINE 11.12

LTspice, Progman: redimensionamiento incorrecto de las ventanas internas.

El asistente de ajuste de vídeo de Slingplayer falla.

Varios instaladores de productos de Corel informan de un error de sintaxis «msxml:xslpattern_error» / código de error «msxml:domselection_create 1206» (Corel Paint Shop Photo Pro, CorelDRAW Graphics Suite X3/X4).

La instalación de .NET Framework 3.5 falla (bloqueo de la herramienta de registro de servicios de flujo de trabajo «WFServicesReg.exe» con libxml2 < 2.9.0).

Microsoft Money 97 5.0 se bloquea por una división entre cero no controlada.

Taskkill no admite la opción /T.

Los menús de Slingplayer 1.5 no se dibujan hasta pasar el ratón por encima.

WINE Mono crea cadenas incorrectas.

Avogadro se bloquea al añadir átomos.

Greenshot: error al añadir un cuadro de texto.

winecfg no muestra una opción para la salida de audio envolvente 7.1 (winepulse.drv).

Against the Storm: la enciclopedia no muestra las secuencias animadas.

Need for Speed Most Wanted (2005): el movimiento hacia arriba se activa continuamente sin pulsar ningún botón del mando.

Problema gráfico.

Super Hexagon: si hay un mando conectado, el juego ignora cualquier entrada después de seleccionar cualquier opción en la pantalla de título.

MS Money 2000: no puede procesar TKIND_UNION al cargar INV7.OCX.

unlock_fd: UnlockFile devuelve ERROR_LOCK_VIOLATION (33) en lugar de ERROR_NOT_LOCKED (158) cuando no existe un bloqueo coincidente.

ComicRackCE se bloquea al intentar ver la información de un archivo de cómic.

Las compilaciones cruzadas ya no instalan el ejecutable «wine».

El script .configure falla en sistemas sin «ln -s».

«musl: Use __builtin_rint if available» rompe el control de redondeo en la familia de funciones rint en x86_64.

Bloqueo de PhotonEncryptorPlugin.dll en VRChat.

Sonic Boom (fangame de Klik & Play de 1995) no puede crear un HBITMAP en memoria y no puede iniciarse.

En juegos instalados en un prefijo con cnc_ddraw instalado mediante Winetricks aparece un mensaje de error.

La compilación de SymCrypt falla con clang-msvc en x86/i386 y x86_64.

MS Office 2007 ya no acepta la clave de producto del archivo de configuración.

Un caso en el que el desenrollado de pila en i386 está roto.

Ya disponible

WINE 11.12 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.13, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.