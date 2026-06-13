Dos semanas después de la anterior versión, como es habitual en esta fase del desarrollo, ya está disponible WINE 11.11. Estando a mitad de año y con la versión de desarrollo punto-once ya entre nosotros, se puede afirmar que estamos en la mitad del camino que nos llevará a WINE 12, la próxima versión estable que llegará a principios de 2027. Y es que se suelen lanzar algo más de 20 de desarrollo antes de pasar a la fase de las Release Candidates.

Wine 11.11 ha llegado con una lista de desatacados que recoge la biblioteca SymCrypt incluida, para reemplazar a TomCrypt, más información de la ventana USER32 se movió a la memoria compartida, ventanas en capas en el conductor de Wayland y más mejoras de compatibilidad con VBScript, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, han corregido 25 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 250 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.11

Se ha corregido la apariencia incorrecta de la lista de torrents en uTorrent 3.x.

Los archivos ocultos con nombres que comienzan por punto (.foobar) vuelven a mostrarse correctamente en el cuadro de diálogo de apertura de archivos.

Corregido un problema que provocaba que WINE interfiriera temporalmente con herramientas de ajuste de temperatura de color como Redshift.

Solucionado el cierre inesperado del servicio FoxitConnectedPDFService.exe en Foxit Reader 8.x debido a permisos inválidos en la base de datos.

Corregidos errores durante la instalación del lanzador Battle.net.

Space Empires V vuelve a cargar correctamente determinadas imágenes BMP utilizando la biblioteca integrada d3dxof.dll.

Solucionado el bloqueo del instalador de Foxit PhantomPDF Business 10.0 durante una acción personalizada MSI en sistemas configurados como Windows 10.

Corregido el renderizado borroso de Wreckfest cuando se utiliza el renderizador OpenGL.

El instalador de Battle.net ya no finaliza mostrando el error BLZBNTBTS0000005C.

Reducido el tiempo de inicio de la aplicación Battle.net.

Total War: Shogun 2 deja de bloquearse al utilizar la biblioteca integrada d3dx9_42.

winmine.exe ahora se escala correctamente para ajustarse a la configuración DPI de la pantalla.

Corregido un fallo relacionado con SetupDiEnumDeviceInfo que mostraba el error «No more data available».

Marvel’s Spider-Man Remastered reconoce correctamente los requisitos de Windows 10 versión 1909 o superior.

Yesterday Origins ya no muestra una pantalla negra durante la reproducción de determinados vídeos.

Corregidos bloqueos en Think or Swim al ejecutarse bajo WINE.

Solucionados problemas de lentitud visual y de respuesta en Guitar Pro 8.1.3.

En el modo exclusivo Wayland, el botón de minimizar ya no bloquea los controles de la ventana de la aplicación.

Sunlogin deja de cerrarse debido a la ausencia de la función advapi32.dll.WmiCloseBlock.

uSimmics ya no se bloquea por la falta de implementación de la función msvcp100.dll._Sinh.

MS-Money 2000 deja de mostrar errores al cargar el componente INV7.OCX.

Corregido un problema en setupapi que impedía la identificación correcta de dispositivos USB HID.

Solucionada una regresión que afectaba a aplicaciones multihilo.

Restaurado el audio en Gray Matter tras los problemas introducidos por la integración de FAudio 26.06.

La ventana principal de Istaria vuelve a mostrarse correctamente en versiones recientes de WINE.

Ya disponible

WINE 11.11 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.12, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.