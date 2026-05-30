WINE 11.10 llega con vkd3d 2.0 y más de 200 cambios

Esta semana tocaba nueva versión de desarrollo de Wine Is Not an Emulator y ya está disponible. Lo que nos han entregado esta vez es WINE 11.10, y ha llegado, como se esperaba, dos semanas después de la v11.9. Como norma general, lanzan versiones de desarrollo cada dos semanas, sólo alterándose el calendario en momentos como las vacaciones a mitad de año. Ya por noviembre empiezan a lanzar las Release Candidates, pero de eso ya hablaremos cuando llegue el momento.

Lo que nos importa aquí es que WINE 11.10 ya está disponible, y la lista de destacados nos habla de que vkd3d ha subido a la versión 2.0, se ha reimplementado el soporte para XPath sin libxml2 y se han añadido más mejoras a la compatibilidad con VBScript, a lo que se le suma el habitual punto de varias correcciones de errores. En números, han realizado un total de 236 cambios y corregido 17 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.10

No se puede seleccionar la fuente TWAIN en IrfanView.

Los vídeos de Star Wars Racer no tienen sonido.

Git para Windows funciona o se bloquea dependiendo de cómo se invoque.

El instalador de Kodak EasyShare no rellena la lista de países (requiere GEO_FRIENDLYNAME).

El instalador de Family Tree Maker 2017 falla tras numerosos mensajes de consola ‘fixme’.

El instalador de Foxit PhantomPDF Business v10.0 falla y muestra: ‘Error de instalación de impresora, por favor compruebe el servicio de impresión’.

Vocaloid 6 no se ejecuta.

Los archivos de escritorio generados por Wine no cumplen la especificación Desktop Entry.

La pantalla inicial de Photolemur 3 muestra caracteres ‘tofu’ entre letras en tres líneas.

Photolemur 3 se bloquea si se usa el menú Configuración / Idioma.

explorerframe: ITaskbarList3 SetProgressValue/SetProgressState son stubs; podrían usar backends nativos del escritorio.

La consulta de nodos de espacio de nombres mediante el eje namespace:: de XPath devuelve NULL para todos los nodos. selectSingleNode(‘namespace::prefix’) devuelve S_FALSE/NULL y selectNodes(‘namespace::*’) devuelve una lista vacía, incluso cuando el espacio de nombres está en alcance.

Star Wars: Knights of the Old Republic – fallo de renderizado con efectos de framebuffer activos.

shcore: Set/GetCurrentProcessExplicitAppUserModelID son stubs.

TrackChecker-x64.exe se queda colgado al 100% de CPU al inicio desde Wine 11.7 (regresión en msxml3).

Age of Empires III: The Asian Dynasties se bloquea en las cinemáticas iniciales.

comctl32:button: el test falla desde 67898adb.

Ya disponible

WINE 11.10 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.11, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0.