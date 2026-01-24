Y vuelta a empezar. Como en muchos proyectos de software, tras el lanzamiento de una versión estable se empieza a trabajar en la siguiente. El calendario de WINE funciona así: a principios de año suele llegar una versión estable (la más reciente es la v11.0), más tarde, momento en el que nos encontramos, empieza el desarrollo de la siguiente, y se lanzarán versiones de desarrollo cada dos semanas. A finales de año llegan semanalmente las RC y a principio de año se vuelve a empezar. Explicado todo esto, ya está disponible WINE 11.1, el primer ladrillo del WINE 12 que llegará en 2027.

Antes de seguir, una explicación más: durante 2026 llegarán actualizaciones de mantenimiento de WINE 11.0, y esas serán versiones estables. La numeración de la siguiente estable será, si no hay sorpresas, WINE 11.0.1. Las que irán lanzando cada dos semanas irán aumentando el segundo número (11.1, 11.2, 11.3…), y serán las que prepararán WINE 12.0.

En cuanto a las novedades, WINE 11.1 ha realizado varios cambios que se retrasaron tras la congelación de código, más conversiones de formato pixel en WindowsCodecs y más trabajo en los Objetos de Datos ActiveX (MSADO), a lo que se le une el habitual punto de corrección de errores. En números, se han corregido 22 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 207 cambios.

Bugs corregidos en WINE 11.1

SureThing CD Labeler se bloquea al iniciar un nuevo proyecto.

PAF5 lanza una excepción tras cancelar una impresión desde el visor de ayuda.

El instalador de Mathearbeit G 5.6 se queda bloqueado durante la instalación debido a que faltan atributos de ShellFolder para la carpeta virtual de impresoras en el registro.

La actualización del GAC de Microsoft .NET Framework 4.x falla para algunos ensamblados con un error de compilación de mscorlib por ruta no encontrada, debido a la ausencia del GAC heredado.

Llamar a WsaGetLastError() después de llamar a getsockopt() con un descriptor de archivo que no es un socket se comporta de forma distinta a Windows.

Varios juegos presentan renderizado de texto corrupto, como Project Cars 2 y SnowRunner.

La página de uso de disco del instalador de PDFsam indica que una unidad de CD vacía tiene la misma cantidad de espacio libre que la unidad anterior de la lista.

LdrLoadDll provoca un acceso ilegal a memoria al usar DllPath.

Microsoft Edge y WebView2 basado en Edge no funcionan sin la opción –no-sandbox.

La tasa de refresco variable no funciona correctamente con WINEWAYLAND.

Sacred Gold 2.28 ASE se bloquea al inicializar el modo multijugador.

Camerabag Pro 2025.2 no carga los datos de imagen a menos que se use windowscodecs mediante winetricks.

iTunes 12.9.3 se congela tras abrirse.

Muchos instaladores de Microsoft Store no logran iniciarse debido a una excepción System.TypeLoadException.

Varias aplicaciones se bloquean debido a funciones de ICU no implementadas.

Los iconos aparecen dañados en Wayland.

Ubisoft Connect se congela en WINE 11.0-rc2.

FastStone Image Viewer no puede abrir algunas imágenes PNG debido a una conversión de wincodecs no implementada.

El lanzador de GOG GALAXY se inicia mostrando una pantalla completamente blanca.

CEnumerateSerial necesita la función no implementada msports.dll.ComDBOpen.

Genshin Impact requiere que ntdll.CloseThreadpoolCleanupGroupMembers no se bloquee cuando se llama desde una notificación DLL_PROCESS_DETACH.

Un programa en LMDE 6 con WINE funciona correctamente, pero deja de hacerlo en LMDE 7 con WINE.

Ya disponible para probar, pero no es estable

WINE 11.1 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.2, también con decenas de cambios para preparar el WINE 12.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2027. El ritmo seguirá así hasta finales de año, cuando se aumentará la frecuencia de lanzamientos a Release Candidate por semana, luego estable (WINE 12) y luego ya se comenzará el desarrollo de WINE 13.0, pero esto es adelantar demasiado los acontecimientos.