WINE 11.0-rc5 llega corrigiendo otros 32 bugs

Los componentes de Wine Is Not an Emulator siguen con el desarrollo de la próxima versión de su software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Lo que nos han entregado hace unas horas es WINE 11.0-rc5, una nueva candidata a estable que no se puede descartar que sea la última. Recordamos que el año pasado se lanzaron seis antes de entregarnos WINE 10.0 estable. En el calendario, esa RC llegó el 18 de enero de 2025.

WINE 11.0-rc5 sigue en la congelación de código, por lo que no se facilita lista de destacados. En números, se han realizado un total de 27 cambios, con una lista de bugs corregidos que asciende a 32. Y con eso continuamos, con la lista de fallos corregidos en WINE 11.0-rc5.

Bugs corregidos en WINE 11.0-r5

GAP-Diveplanner: devuelve error de ejecución ‘5’.

iriver LDB Manager: se bloquea al navegar por el árbol de directorios.

Pantalla en 3D Studio Max v9 se actualiza mal.

Soldiers Heroes of World War II se bloquea al iniciarse.

sijpv12.exe se bloquea.

Heroes of Might and Magic 5 no funciona (pantalla vacía).

Alan Wake’s American Nightmare, algunas texturas pierden transparencia.

Heartstone Deck Tracker v0.14.9 falla al iniciarse.

Elasto Mania: se congela al iniciar, luego funciona pero sin sonido.

MiPony 2.5.0 no se puede iniciar.

Todos los juegos sufren tartamudeos moderados a severos con el muestreo del ratón ~1000.

Batman: Arkham Origins no muestra sombra de la capa en modo DX11.

BioShock 2 se bloquea antes de entrar al menú principal con d3dcompiler_47 incorporado.

League of Legends: código de excepción c0000005.

Tomb Raider (2013) al activar teselación provoca bloqueo con el renderizador Vulkan.

Sumatra PDF imprime siempre el documento completo.

The Evil Within tiene un rendimiento muy lento.

Bully: Scholarship Edition no reproduce las intros.

The Evil Within muestra pantalla negra con el renderizador OpenGL.

WINE envía el mensaje WM_(SYS)KEYUP dos veces para la tecla Alt (y similares) si el demonio Fcitx/IBus está en ejecución.

El juego se bloquea ~30 segundos, continúa y luego se congela en «TKKG 1».

El instalador de Virtualbox falla al instalar.

«Tower Wars» se bloquea al iniciar la partida.

Rocket League: el controlador OSS provoca que el juego se bloquee.

Microsoft Deadly Tide requiere la implementación de ICM_DECOMPRESSEX_BEGIN en iccvid.

Problemas de enfoque en SQLyog.

Face Noir: inventario 3D demasiado oscuro.

Earth 2150 se congela al final del video de introducción.

Las ventanas de DirectDraw en pantalla completa son invisibles.

Wolfenstein: The Old Blood / Wolfenstein: The New Order – pantalla negra en el menú.

Monster Truck Madness 2 se bloquea con «double free detected».

Monster Truck Madness 2 tarda mucho al cargar o salir de una carrera.

Ya disponible

WINE 11.0-rc5 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

La semana que viene llegará WINE 11.0-rc6, también sin lista de destacados, o eso es lo que se espera. Si deciden lanzar la versión estable, ésta podría llegar en cualquier momento, y no en viernes como el resto de versiones de desarrollo y RCs.