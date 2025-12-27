Los desarrolladores de Wine Is Not an Emulator no han cogido vacaciones estas navidades. Bueno, por lo menos no todos ellos. Hace unas horas nos han entregado WINE 11.0-rc4, lo que es la cuarta candidata a estable de la próxima actualización mayor. En el pasado, a estas alturas sólo nos informaban de la nueva Release Candiate, quedando en la sombra todo el trabajo realizado. En la actualidad, WineHQ sí facilita lista de cambios, aunque pocos.

Todo sumado, por lo menos lo que sabemos, han realizado 24 cambios y corregido 22 bugs. En total, siempre por lo que informan, no se han realizado ni 50 retoques, aunque seguramente haya más trabajo que no vemos. La lista de destacados sí está vacía, pues estamos en la congelación de código.

Bugs corregidos en WINE 11.0-rc4

El acceso al puerto paralelo es lento debido a un alto uso de CPU (grabador de EPROM).

No se puede iniciar el cliente 4D.

Bitwarden se cierra al iniciar.

Wing Commander Secret Ops / Prophecy no puede iniciarse.

captvty 2.10.5.3 se congela al seleccionar una emisora.

Buried in Time: los archivos de vídeo no se reproducen y la aplicación se queda colgada.

RichTextBox provoca el cierre de la aplicación WPF.

Pérdida de rendimiento en el benchmark Unigine Heaven 4.0 DX11 en GPU Nvidia.

Myst Masterpiece Edition no se inicia en WINE 4.6 y posteriores.

Sega Bug falla al inicializar.

WINE vincula dedicatedServer.exe al adaptador «lo».

battle.net: icono de la bandeja no válido.

No se puede iniciar Alcohol52%.

Editor de campañas de Heroes of Might and Magic 4: no se puede cambiar el retrato del héroe con el botón izquierdo del ratón.

Dungeon Siege (2002) tiene el renderizado roto.

Pantalla negra en los juegos Richard and Alice y Ben There, Dan That! Special Edition.

La ventana de búsqueda de SSFpres aparece detrás de la ventana principal desde WINE 10.5.

Las ventanas de ciertas aplicaciones (¿Delphi?) desaparecen por completo al cambiar de pestañas o diseños y luego reaparecen.

El rendimiento de rthdribl es peor tras eeb3e559.

El contenido de la ventana principal se dibuja dos veces en Ubisoft Connect.

eRacer (usando el códec Cinepack en los vídeos) se cuelga cuando termina el vídeo de introducción.

Añadir el canal de depuración +crypt hace que Total Commander se comporte de forma diferente o falle.

Ya disponible

WINE 11.0-rc4 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

La semana que viene, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.0-rc5, también sin lista de destacados, mencionando sólo que ya está disponible. A principios de 2026 lanzarán la versión estable.