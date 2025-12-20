WINE 11.0-rc3 llega corrigiendo otros 17 bugs

Los desarrolladores de Wine Is Not an Emulator siguen trabajando para la versión que nos entregarán a principios de 2026. Hace unas horas nos han entregado WINE 11.0-rc3, lo que es la tercera candidata a estable. Como la rc2, llega sin lista de destacados, apartado en el que ahora sólo se puede leer «Corrección de errores sólo, estamos en la congelación de código«. Y ese es el punto en el que estamos, dándole los últimos retoques al próximo lanzamiento mayor.

En números, se han realizado un total de 47 retoques, mucho menos que los cientos que es habitual durante el resto del año, y corregido un total de 17 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.0-rc3

La instalación del SDK de DirectX 8.1 falla debido a un error en una acción personalizada de MSI.

La ejecución de comandos que contienen símbolos especiales se trunca.

Los vídeos de introducción de Call of Cthulhu no se reproducen correctamente.

RollerCoaster Tycoon 1-2: el cuadro de diálogo para renombrar queda oculto detrás de la pantalla del juego.

user32: clipboard: test_string_data_process() falla en Windows con configuraciones regionales mixtas.

Al guardar archivos en Microsoft Word/Excel 2010 se crean accesos directos inútiles.

Desreferenciación de puntero nulo en MiniDumpWriteDump.

Error de sintaxis en el análisis de archivos por lotes de CMD.

Regresión en el software de TI-Nspire.

Burnout Paradise presenta problemas de renderizado.

El parpadeo en una aplicación de videovigilancia ha regresado.

Actualizar a 10.15 provoca un modo de pantalla completa corrupto en Limelight Lemonade Jam.

La salida de sonido de VRChat se rompe tras iniciar la reproducción de vídeo al usar el reproductor AVPro.

El backend GLX no funciona con los controladores binarios de NVIDIA desde WINE 10.19.

Un juego de Mahjong vuelve a no mostrarse al iniciarse; parece bloqueado o atrapado en un bucle infinito.

Steam: el cliente se inicia, pero todo el contenido de las ventanas aparece en negro o blanco.

Problemas de rendimiento en juegos de Clickteam.

Ya disponible

WINE 11.0-rc3 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

La semana que viene, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.0-rc4, también sin lista de destacados, mencionando sólo que ya está disponible. A principios de 2026 lanzarán la versión estable.