WINE 11.0-rc2 llega corrigiendo 28 bugs

WineHQ ha lanzado WINE 11.0-rc2, la segunda Release Candidate de la próxima estable del software para ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos. Lo que da a entender que ya estamos en una fase importante es que no han facilitado lista de destacados, puesto que ya están en la congelación de código. La semana pasada, en la rc1, si hubo varios puntos destacados, pero todo lo facilitado esta semana son listas de bugs corregidos y cambios generales.

En esas listas aparecen 28 bugs corregidos, los de la siguiente lista, y un total de 65 cambios. Son muchos menos que los que realizan durante la fase de desarrollo, pero dentro de lo que cabría esperar.

Bugs corregidos en WINE 11.0-rc2

Los instaladores de .NET Framework 2.0, 3.0 y 4.0, y otras aplicaciones que usan la API GAC para la instalación de ensamblados administrados en sistemas de archivos NTFS, necesitan soporte de la API de puntos de reanálisis/junction (FSCTL_SET_REPARSE_POINT/FSCTL_GET_REPARSE_POINT)

VMR9: propietario y hwnd de recorte

Indycar Series se bloquea al iniciar

Tras la actualización 7.13, los componentes en ventanas emergentes, deslizadores y botones no funcionan en ThumbsPlus 10 Pro

Incoming (juego): se bloquea después del vídeo de introducción

El system de uxtheme de 64 bits falla en Windows 10 2004+

Evil Under the Sun (versión francesa) se bloquea al iniciar una nueva partida

PlayOnline Viewer se bloquea cuando WINE se compila sin soporte de gstreamer

MS Office 2013: el panel del menú Archivo desplegable queda detrás de la página de edición

ChessBase 18 se cuelga o deja de aceptar entrada pocos segundos después de iniciarse

Breath of Fire IV y Ys VI se bloquean en el vídeo de apertura

Ys Origin: los vídeos se reproducen boca abajo

Heroes of the Storm no se inicia

Steam: no se pueden mostrar las ventanas de la interfaz previstas porque steamwebhelper no responde

Melonloader sale con un código de error

Command & Conquer Tiberian Sun (C&C Red Alert II): aparece un rectángulo negro en lugar de mostrar los menús

Los combobox básicos de Windows pierden entradas de forma aleatoria

Las ventanas maximizadas no se pueden minimizar en KDE

La demo de Mario Multiverse se bloquea al iniciarse

Splinter Cell: la ventana del vídeo de introducción es invisible

Los formularios en ciertos programas se redibujan muy lentamente

La ventana de Ubisoft Connect está completamente rota

Varios errores del controlador GL, falta de memoria (OOM) y bloqueos en 32 bits tras 4286e07f

El cliente de itch.io muestra una ventana blanca vacía al iniciar

Earth 2150 no reproduce vídeo

Worms Revolution muestra solo una pantalla negra

Minimizar el bloc de notas a pantalla completa y restaurarlo produce una ventana negra

Fuga de memoria en lookup_unix_name

Ya disponible

WINE 11.0-rc2 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

La semana que viene, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.0-rc3, también sin lista de destacados, mencionando sólo que ya está disponible. A principios de 2026 lanzarán la versión estable.