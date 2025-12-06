Yo no habría apostado por estas fechas, pero yo no formo parte del equipo de desarrollo de Wine Is Not an Emulator y no conozco los tiempos!. En años anteriores ha habido al menos dos versiones de desarrollo más (la última fue la v10.20), pero este 2025 han decidido que ya es buen momento para lanzar WINE 11.0-rc1. Esta es la primera candidata a estable, y a partir de ahora lanzarán una nueva RC cada semana hasta el lanzamiento de dicha estable.

En años anteriores, las RC coincidían con la congelación de código, y WineHQ no proporcionaba lista de novedades. No sabemos si será así la semana que viene, pero WINE 11.0-rc1 sí facilita lista con cambios. Entre ellos, destaca que el motor Mono ha subido a la v10.4.0, los datos de localización han subido a Uncode CLDR 48 y soporte para el modulo TWAINDSM para escáneres, a lo que se le suma el habitual punto de correcciones varias. En números, se han realizado 178 cambios y corregido 17 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 11.0-rc1

King’s Quest: Mask of Eternity requiere que MCIWndCreate cree una ventana hija cuando se especifica un padre.

HeapSize(GetProcessHeap(), 0, GlobalLock(hGlobal)) debe ejecutarse correctamente (muestras de wxWidgets, Tapps2, DirMaster).

Gramps 5.2.0 muestra ventanas vacías.

La instalación de Photoshop CS2 nunca termina.

mmdevapi notify_thread realiza espera activa cuando no se puede cargar ningún controlador MIDI.

win32u:input: regresión de rendimiento en Resident Evil 2 debido al procesamiento de mensajes internos.

Ejecutar Mahjong con wine finaliza sin mostrar la pantalla del juego.

La prueba de sonido en winecfg no produce audio.

Mugen se bloquea después de varias partidas en GPUs NVIDIA.

FL Studio no logra minimizarse en wine 10.19.

La ventana se restaura inmediatamente después de minimizar cuando hay un diálogo no modal abierto.

Conversión incorrecta (casting) en aplicaciones .NET 10 Runtime.

cmd no maneja todos los parámetros en el comando FOR /F.

Oblivion se bloquea con un fallo de página no gestionado: wine 10.19.

El menú Archivo de Office 2013 no se abre.

La superficie de ventana de Mass Effect Legendary no se dibuja.

Diversas pruebas de winforms relacionadas con el enfoque fallan en escritorio virtual.

Ya disponible

WINE 11.0-rc1 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

La semana que viene, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11.0-rc2, y puede que lo haga sin lista de cambios, mencionando sólo que ya está disponible. A principios de 2026 lanzarán la versión estable.