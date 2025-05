A los desarrolladores de WineHQ no les pasa como a un servidor, que de vez en cuando se le pasan las cosas. Hace unas horas, con la puntualidad que les caracteriza, ellos sí anunciaron el lanzamiento de WINE 10.7, una nueva versión de desarrollo que llegó en su horario habitual, en viernes dos semanas después de la anterior. Que no la publicáramos poco después o a la mañana siguiente ha sido un pequeño desliz, tan pequeño que nadie lo habría notado si yo no lo hubiera mencionado.

En cualquier caso, WINE 10.7 ha llegado con soporte de fd de fallo de usuario para mejorar el rendimiento de los relojes de escritura, soporte para conversiones de formato Float en WindowsCodecs y más trabajo en el nuevo backend PDB, a lo que se le suma el habitual punto de correcciones de errores varios. En números, se han introducido un total de 181 cambios y se han corregido los 14 bugs de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 10.7

Las ventanas de PokerStars desaparecen al recibir una alerta.

En Winamp, el submenú «enviar a…» del menú de la lista de reproducción no aparece.

El botón «Alt Gr» provoca una violación de acceso en Teach2000.

Iconos desalineados en la barra de iconos.

winhelp: Aparecen ventanas emergentes con barras de desplazamiento falsas que desaparecen al hacer clic en ellas.

ScrollWindowEx() devuelve ERROR si la ventana no es visible (en el sentido de la API de Windows); Windows real devuelve NULLREGION.

Barnham Junction no se inicia «No se puede crear el archivo C\users\username\Temp\BBC*.tmp\Sim Resources\Barnham Junction\Nameboard.bmp».

HeidiSQL: algunos iconos completamente en gris.

Native Access 1.13.5 Setup PC.exe El instalador se instala infinitamente.

No se pudo localizar el punto de entrada del procedimiento RasClearConnectionStatistics en la biblioteca de vínculos dinámicos RASAPI32.dll.

Comdlg32/Color – Cruz no pintada.

Los juegos no reciben la entrada del teclado en el modo de escritorio virtual.

LVSCW_AUTOSIZE no incluye el tamaño de la lista de imágenes de estado.

Condición de carrera en la implementación de GlobalMemoryStatusEx().

Ya disponible

WINE 10.7 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 10.8, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.