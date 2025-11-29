WINE 10.20 llega con vkd3d 1.18 y más de 300 cambios

Nos vamos acercando al momento en el que WineHQ empezará a lanzar las Release Candidates para WINE 11.0, pero de momento seguimos recibiendo versiones de desarrollo cada dos semanas. Lo que nos han entregado hace unas horas es WINE 10.20, con una lista de destacados no muy llamativa, pero con una cantidad total de cambios que entraría dentro de la media.

Los cambios más destacados incluyen el vkd3d incluido ahora está en la versión 1.18, más soporte para puntos de análisis, más refactorización de Common Controls después de la división v5/v6 y cuadro de diálogo de progreso para el escaneo de documentos, a lo que se le suma el punto habitual de correcciones de errores varias. En números, han realizado un total de 312 cambios y corregido 31 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 10.20

TomTom MyDrive Connect 4.x necesita la implementación de KERNEL32.dll.SetVolumeMountPointW.

Civilization v1.2 se bloquea al iniciarse.

SQL Server 2012/2014: El instalador requiere ChangeServiceConfig2 con soporte para SERVICE_CONFIG_SERVICE_SID_INFO (también afecta al instalador de Revit).

Varias aplicaciones necesitan la implementación de CreateSymbolicLinkA/W (Spine —iniciador de mods de Gothic—, GenLauncher —gestor de mods para GeneralsZH—, instalador de MS Office 365).

Varias aplicaciones GTK se congelan o no logran iniciarse.

grepwinNP3 (parte de Notepad3) se bloquea dentro de uxtheme.

QuarkXPress 2024 se bloquea al arrancar con un error de aserción “symt_check_tag(&func->symt, SymTagFunction) || symt_check_tag(&func->symt, SymTagInlineSite)”.

The Last Stand: Aftermath carga indefinidamente.

Mega Man X DiVE Offline muestra errores al arrancar a menos que se añadan claves de registro en HKCR.

Algunos modos de pantalla (p. ej., 1152×864) no están disponibles en el modo de escritorio virtual.

Meld 3.22.2 no logra iniciarse y muestra un cuadro de error (obtiene una ruta incorrecta mediante la variable XDG_DATA_HOME).

PlayOnline Viewer: Pantalla negra al ejecutarse mediante WINE Wayland.

PlayOnline Viewer: La ventana no se activa al restaurarla desde minimizada.

Asignación incorrecta del botón “home” del mando 8bitdo Pro 2 (en modo Xbox).

Wagotabi se bloquea en WINE-10.15.

tlReader 10.1.0.2004 tiene renderizado defectuoso en la barra de herramientas.

El commit “win32u: Don’t store the window OpenGL drawables on the DCs” provoca un bloqueo por espera (deadlock) de software.

PlayOnline Viewer: Tamaño de memoria virtual excesivo que posiblemente conduce a un bloqueo.

Geneforge 1 – Mutagen (Geneforge 2 – Infestation): problema de pantalla negra.

winecfg en WINE 10.17 no puede crear controles (botones, enlaces…) en algunas configuraciones.

Al establecer Client Side Graphics=N (controlador X11), interfaces como winecfg.exe y regedit.exe se muestran de forma anómala.

Las teclas de flechas no responden o quedan atascadas en algunos juegos.

Algunos cuadros combinados (comboboxes) ya no se dimensionan correctamente tras un commit en la versión 10.16.

Después del commit 18ce7964 WINE ya no ejecuta Steam para Windows.

Muchos juegos se bloquean al iniciar con el nuevo WoW64 de WINE-10.19 y GPU Nvidia dedicada.

imhex: Parpadeo constante → la interfaz gráfica queda inutilizable (regresión).

cmd está roto: “echo|set /p=%LOCALAPPDATA%” devuelve una cadena vacía.

StarCraft: fallo de aserción.

La barrera de sincronización no puede ser accedida múltiples veces.

El área de cliente de la ventana principal de CLM Explorer se muestra completamente en negro al iniciar.

HiveMQ CE 2025.5 se bloquea al iniciarse (falta de paréntesis en GetProcessHeap dentro del stub de iphlpapi.GetAnycastIpAddressTable).

Ya disponible

WINE 10.20 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 10.21, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.