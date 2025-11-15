Pronto empezaremos a publicar noticias de Wine Is Not an Emulator que traten de las Release Candidates de WINE 11, pero de momento seguimos a nueva versión de desarrollo cada dos semanas. Lo que nos han entregado hace unas horas es WINE 10.19, una versión sin grandes puntos destacados, pero que sigue sumando de cara a esa estable que veremos a principios de 2026. Además, en cantidad de cambios sí se nota que ha habido trabajo en las últimas dos semanas.

WINE 10.19 introduce compatibilidad con reparse points, más soporte para excepciones WinRT, refactorización de los Common Controls tras la división entre v5/v6 y soporte de Typed Arrays en JScript, a lo que se le sume el habitual punto de correcciones varias. En números, se ha realizado un total de 366 cambios y corregido 34 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 10.19

WINE 1.1.33+ cambió la seguridad de tokens y rompe las herramientas del SDK de .NET Framework 2.x (depuración de código administrado con ‘Cordbg’ y ‘Mdbg’).

Varios juegos necesitan la implementación de d3dx11_43.D3DX11CreateTextureFromMemory (Puyo Puyo Tetris, HighFleet, Metro 2033, Project CARS).

El navegador Lynx se queda colgado al iniciar y no muestra la página de inicio.

Enemy Territory: Quake Wars SDK 1.5 (EditWorld) se bloquea al escribir en formularios de diálogo (valores, nombres de archivos, etc.).

El instalador de Hog4PC 3.17 requiere la implementación de scrrun:filesys_MoveFolder para la acción personalizada de VBScript.

Airline Tycoon Demo se bloquea al iniciar.

Horizon Zero Dawn (GOG) no reconoce el gamepad.

windows.ui:uisettings falla en Windows 11.

Los plugins VST de Softube no dibujan su interfaz.

Un cambio en el compute shader provoca que Affinity Photo 2 se bloquee al arrancar.

Los componentes COM administrados no se cargan fuera del directorio de la aplicación.

BeamNG.drive minimiza su ventana durante el inicio, incluso con UseTakeFocus desactivado.

mIRC 7.81 no inicia.

El ODBC usando unixodbc dejó de funcionar debido a una regresión entre 9.0 y 10.0.

La macro ok() no debería evaluar los argumentos de formato si no se cumple la condición.

Pegasus Mail cambió la fuente (regresión).

Total Annihilation (GOG, demo) muestra pantalla negra en Wayland al iniciar.

Los menús semitransparentes de MS Office 2007 no funcionan correctamente.

El menú desplegable de explorer.exe no funciona.

WINE 10.13 rompe foobar2000.

El cursor del ratón se vuelve invisible e inmóvil.

Pantalla gris en Elasto Mania II en WINE 10.17.

Las ventanas activadas (vía Alt+Tab) no se ponen al frente en ocasiones.

Las aplicaciones en ventana no pueden minimizarse en el escritorio virtual.

La prueba Mono’s ProcessTest:Start1_FileName_Whitespace falla.

Las actualizaciones del título de las ventanas tienen un gran retraso.

Control Ultimate Edition se bloquea con un error de falta de VRAM.

Starcraft: Brood War sufre tirones.

Algunos juegos de RPG Maker MZ tienen problemas con la gestión de entrada.

winenac.drv ya no compila para i386.

Baldur’s Gate 3: fallo de aserción: “!status && ‘vkQueueSubmit2KHR’”.

El lanzador de Enemy Territory: Quake Wars SDK 1.5 no inicia el editor.

Explorer tiene la interfaz rota.

Explorer tiene la barra de ubicación ausente.

Ya disponible

WINE 10.19 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 20, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.