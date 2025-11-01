Estando ya en noviembre, quedan pocas semanas para que empiecen a lanzar las Release Candidates de Wine Is Not an Emulator. Pero de momento seguirán lanzando una versión de desarrollo cada dos semanas. Lo que nos han entregado hace unas horas es WINE 10.18, una iteración sin una lista de novedades vistosa, pero que sigue preparando el terreno hacia la próxima estable y mejorando el software para los que prefieren lo que haya cuando lo haya.

Esa lista de novedades recoge mapeado de memoria OpenGL usando Vulkan en modo WoW64, API de barreras de sincronización, soporte para excepciones de WinRT y pass-through SCSI en modo WoW64, a lo que se le une el habitual punto de correcciones varias. En números, han corregido un total de 30 bugs y realizado 268 cambios.

Bugs corregidos en WINE 10.18

El instalador de Yukon Trail se bloquea al final durante la comunicación DDE con Progman.

Sid Meier’s Pirates! sufre parones frecuentes y bloqueos temporales.

El instalador de Yukon Trail no logra instalar su fuente.

El comando cmd con pipe | no activa el final de archivo (EOF) en ReadFile.

no activa el final de archivo (EOF) en ReadFile. WINE D3D Command & Conquer Generals Zero Hour tarda mucho en cargar o maximizarse.

Las aplicaciones GL (y las aplicaciones D3D que usan el backend GL) son lentas en el nuevo modo WoW64.

Winetricks vb5run falla.

Autodesk Fusion requiere GetUserLanguages, que no está implementado.

El cuadro de actualización automática de Keepass 2 está roto (usa Taskdialog). EnableVisualStyles() de WinForms aparentemente no funciona.

“Permiso denegado” frente a “No existe el archivo o directorio” al abrir carpetas con una barra invertida al final.

El indicador de compartición _SH_SECURE no está soportado y provoca que _wfsopen falle.

CD Manipulator no puede detectar el nombre del modelo de la unidad en el modo experimental WoW64.

El cursor de espera no se muestra.

Exact Audio Copy: no puede interactuar con la unidad de DVD en WoW64.

Realterm_2.0.0.70 se bloquea al iniciarse.

Nightshade se bloquea: err:seh:NtRaiseException excepción no controlada código c0000409 (vcruntime140 nativo evita el fallo).

Jolly Rover se queda colgado al iniciar con uso del 100 % de CPU.

Directory Opus no logra iniciarse.

Inicio retardado de procesos de WINE en la versión 10.16 cuando winemenubuilder.exe está deshabilitado.

Error de tipo DllNotFoundException en mscorlib.dll dentro de wine-mono-10.2.0.

Los juegos MDk 2 presentan problemas en Windows.

Varias aplicaciones se bloquean con un fallo de aserción en cache_inproc_sync().

The Witcher 2 se bloquea al iniciar.

Procesamiento incorrecto de ConfigureNotify en XFCE.

PlayOnline Viewer: la aplicación se ejecuta y funciona, pero solo muestra una pantalla negra.

macOS: problema con el enfoque o activación de ventanas.

La compilación falla desde el commit db2e157c si es necesario aplicar autoreconf antes.

Error getCurrentThreadID al activar speedhack en Cheat Engine.

Error kernel32.timeGetTime al activar speedhack en Cheat Engine.

Las aplicaciones minimizadas se restauran con -4 píxeles verticales (redux).

Ya disponible

WINE 10.18 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 10.19, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.