Tal y como estaba programado y con la puntualidad que les caracteriza, WineHQ hizo ayer oficial el lanzamiento de una nueva versión de desarrollo. Lo que hay llegado esta vez, y lo ha hecho con las habituales dos semanas de diferencia con respecto a la versión anterior, es WINE 10.17, un lanzamiento normal, o mejor dicho habitual, si no fuera porque se ha actualizado un motor muy importante cuando se trata de ejecutar aplicaciones de Windows.

WINE 10.17 llega con el motor Mono actualizado a la versión 10.3.0, ahora usa el render EGL por defecto en OpenGL, COMCTL32 se ha separado en los módulos v5 y v6, se ha mejorado el soporte para los drivers ANSI ODBC y se ha mejorado la información de la CPU en FreeBSD, a lo que se le une el habitual punto de varias correcciones de errores. En números, WINE 10.17 ha introducido 355 cambios y corregido 17 bugs, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 10.17

El comando Copy no admite CON o CON:.

tlReader 10.x se bloquea al buscar en el diccionario debido a problemas con la detección de compatibilidad de temas en wxWidgets 2.9.4 mediante comctl32 v6.

Metro 2033 se bloquea al salir.

En wcmd.exe, una barra final en “if exist SomeDir/” siempre devuelve falso.

En INSIDE, el suelo se renderiza negro con el motor OpenGL.

Algunos botones del cuadro de configuración de Free Virtual Keyboard no tienen tema; requiere comctl32 versión 6.

create_logical_proc_info (stub): las aplicaciones no pueden crear varios hilos.

El comando “type” no admite archivos binarios.

So Blonde presenta tiempos de carga muy largos.

Movimiento errático del ratón con el controlador Wayland en Throne and Liberty.

Wine 9.20: regresión en la posición de ventanas de aplicaciones en portátiles con configuración multimonitor.

wine-mono: ASan se activa en mono_path_canonicalize debido a una superposición de parámetros en strcpy.

El reproductor de música Roon solo muestra una pantalla blanca, aunque los botones invisibles funcionan técnicamente.

La descarga de archivos grandes mediante WinHTTP falla con el error WSATIMEDOUT.

Las aplicaciones de 16 bits se bloquean bajo el nuevo wow64 en algunos procesadores.

No se puede compilar la versión 10.16.

La ventana de configuración de Wine no aparece después de crear el prefijo.

Ya disponible

WINE 10.17 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 10.18, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.