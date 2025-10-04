Siguiendo con su desarrollo y tres semanas después de la anterior versión, WineHQ ha lanzado WINE 10.16. Llama un poco la atención el número de cambios introducido, que si bien es cierto que en el pasado se llegaron a meter cerca de 600, también lo es que ese número ha bajado bastante en WINE 10.x. Se supone que es porque el software está más maduro, pero los 374 cambios de esta versión de desarrollo parecen venir de tiempos pasados. Ya he hemos empezado con los números, la lista de bugs corregidos se ha quedado en 34.

En cuanto a las novedades más destacadas, se ha introducido soporte para sincronización rápida usando NTSync, las apps de 16-bit están soportadas en el nuevo modo WoW64, soporte inicial para objetos D3DKMT y los archivos WinMD (Metadatos de Windows) se generan y se instalan, a lo que se le une el habitual punto de varios bugs corregidos. Lo que sigue es la lista con esos bugs corregidos.

Bugs corregidos en WINE 10.16

El instalador de Need for Speed III falla en modo Win9X, mostrando «No se pudo obtener el valor ‘HardWareKey'» (faltan claves activas de dispositivo PnP en ‘HKEY_DYN_DATA\Config Manager\Enum’).

Lotus Word Pro 9.8: el menú desplegable de Windows no muestra los nombres de archivo.

Shadow Company: Left for Dead falla con «No se instalaron dispositivos 3D utilizables».

Varios juegos no tienen animación de personajes (Alpha Polaris, Face Noir, A Stroke of Fate series).

El cuadro de campos de Approach solo muestra 3/4 de una línea.

Overwatch pierde el foco al reaparecer.

Algunos sistemas de protección de software necesitan que ntdll.NtSetLdtEntries modifique entradas LDT reservadas.

Varios demos OpenGL en 4k de la demoscene fallan al iniciar (fallo al buscar el átomo 0xC019 ‘static’ en las tablas de átomos globales).

VbsEdit ejecuta wscript.exe con los modificadores no soportados /d y /u.

Varios juegos necesitan la implementación de D3DX11GetImageInfoFromMemory (S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, Metro 2033, Project CARS).

vbscript falla al manejar ReDim cuando la variable aún no se ha creado.

Las aplicaciones de 16 bits fallan en modo wow64.

El PC se bloquea tras consumir memoria sin límite.

CMD: Problema de análisis: desajuste en paréntesis provocado por tabulación al final.

Star Wars: Jedi Knight – Dark Forces II Demo y otros juegos: no inician, «smackw32.DLL» no se pudo inicializar (macOS).

WINEcfg pestaña Audio no enumera controladores ni muestra dispositivos de salida, pero el botón de prueba funciona.

Wolfenstein: The Old Blood (Wolfenstein: The New Order) no inicia con el backend EGL opengl.

WINEbuild ASLR rompe DLLs antiguas.

El parpadeo en la aplicación de videovigilancia ha vuelto.

Street Chaves solo muestra una pantalla negra.

Grand Theft Auto: Vice City muestra las intros con pantalla negra.

Problema de pantalla en Colin McRae Rally 2.

SimCity 2000 edición Windows 95 no inicia en modo WoW64.

Legacy of Kain: Blood Omen pantalla negra al inicio pero con sonido usando el parche de Verok.

WINE 10.14 falla al compilar en Alpine Linux x86.

Regresión: Xenia Canary falla con STATUS_CONFLICTING_ADDRESSES al iniciar un juego en WINE 10.13+ (funciona en 10.12).

La interfaz de usuario de Profi cash 12 se muestra mayormente en negro.

Regresión: las aplicaciones Direct3D muestran una pantalla en blanco bajo wined3d en 10.15.

Wolfenstein: The New Order (Wolfenstein: Old Blood) – la pantalla está en negro.

wmic ahora también imprime propiedades del sistema desde 3c8a072b.

Camerabag Pro 2025.2 se bloquea con excepción no controlada (función no implementada propsys.dll.PropVariantToFileTime) al cargar un JPEG.

Las imágenes en iTunes tienen un fondo blanco.

winedbg: fallo interno en 00006FFFFF8CB5E5 (pe_load_msc_debug_info).

Falta de tipo en get_type dentro de dlls/msi/suminfo.c.

Ya disponible

WINE 10.16 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 10.17, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.