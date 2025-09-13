Fiel a su calendario en esta fase del desarrollo y en este momento del año, WineHQ lanzó ayer WINE 10.15, una nueva versión de desarrollo que llega dos semanas después de la v10.14. Sigue también con la tendencia reciente, esa en la que hemos visto que la lista de cambios se reduce a aproximadamente la mitad –de 500 o más a no llegar a 300–, pero es lo que tiene un software que, después de muchos años, está madurando.

En cuanto a números, en estas dos semanas han introducido 288 cambios y corregido 16 bugs, los de debajo de estas líneas. Las novedades destacadas recogen, además del punto de correcciones varias, el soporte para Unicode 17.0.0 y soporte para Zip64 en servicios de empaquetado.

Bugs corregidos en WINE 10.15

Regresión: error de carga de paquete en Visual Studio 2005.

Wayland: los menús desplegables se renderizan como ventanas principales.

X11DRV_SetCursorPos falla cuando la «Matriz de Transformación de Coordenadas» de xinput está personalizada.

Varios juegos se bloquean con el nuevo wow64 («pop gs» se comporta de manera diferente en modo de compatibilidad de 64 bits) (Exertus darkness, Claw, Bloodrayne Demo).

Sims 2 muestra pantalla negra al ejecutarse con Nvidia 470.256.02 y dxvk 1.10.3.

cmd: no todo ( se interpreta como agrupación de comandos.

cmd: echo(abc se analiza incorrectamente.

El uso trivial de Win32 GNU make falla.

Wine puede fallar si AVX no está disponible.

Pérdida de recursos en wayland_pointer_set_cursor_shape puede causar que el cursor del ratón desaparezca tras agotar los manejadores gdi.

Wine 10.9 completamente roto (LGA775 Core2Quad).

Distribución de teclado sin nombre provoca una desreferencia de puntero nulo en find_xkb_layout_variant.

wine cmd imprime comentarios estilo «::».

Steam no se inicia.

CapCut se bloquea al iniciar, necesita la función no implementada IPHLPAPI.DLL.SetPerTcp6ConnectionEStats.

El instalador de CapCut falla: CreateFileW con FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY | FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS | FILE_FLAG_POSIX_SEMANTICS debería crear un directorio en lugar de un archivo.

Ya disponible

WINE 10.15 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 10.16, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.