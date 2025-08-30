WineHQ nos entregó hace un par de semanas la versión 10.13 de su software que nos permite ejecutar aplicaciones de Windows en otros sistemas operativos sin emular. Lo hizo tras un parón de un mes, que coincidiendo en el verano en el hemisferio norte, la navaja de Ockham nos dice que fue el responsable de ese parón. Hace unas horas nos han entregado WINE 10.14, ya en un calendario normal con un número de cambios que en la actualidad también se considera normal.

Ese número de cambios se ha quedado en 267 esta vez. Como mencionábamos, es un número que entra de la media actual, pero hace unos años se quedaría a la baja. Y es que hubo un tiempo en el que se llegaban a superar los 600. En cuanto a las novedades, WINE 10.14 ha actualizado el vkd3d incluido a la versión 1.15, el motor Mono ha subido a la versión 10.2.0, se ha añadido soporte para ping en IPv6 y GitLab CI ahora se ejecuta en Debian 13, a lo que se le suma el habitual punto de correcciones varias. Los bugs corregidos ascienden a 19, los de la siguiente lista.

Bugs corregidos en WINE 10.14

La barra de subrayado se muestra inactiva con varias bases de datos abiertas.

Advertencia: errno 115 en winsock (operación en progreso).

VemsTune: el programa se bloquea al cambiar los modos de vista.

wpcap: se bloquea en macOS.

Phantasy Star Online: Blue Burst: varias texturas faltantes o negras.

GetFinalPathNameByHandleW no maneja rutas que superen MAX_PATH (260 caracteres).

ROCS Show Ready se bloquea por función no implementada en msvcp140_atomic_wait.dll.__std_tzdb_get_time_zones.

Varios juegos necesitan manejo de valores maxAnisotropy (GreedFall, Mafia III: Edición Definitiva).

[MDK] [WOW64] Desbordamiento de pila.

El instalador de Trae falla: «No se pudo expandir la constante de carpeta shell userpf».

ShowStopper se bloquea por función no implementada en ntdll.dll.RtlQueryProcessHeapInformation.

Death to Spies: los videos de introducción muestran pantalla negra (el audio funciona).

El instalador de Roblox Studio se bloquea por función no implementada en api-ms-win-core-memory-l1-1-3.dll.VirtualProtectFromApp.

MemoryRegionInformation devuelve incorrectamente STATUS_SUCCESS para regiones de memoria liberadas.

Varias aplicaciones requieren gameinput.dll (Fritz Chess Coach, Le Mans Ultimate).

MsiGetComponentPath/MsiLocateComponent no resuelve una referencia al GAC de .NET.

La autocompletación en la línea de comandos funciona incorrectamente con archivos o directorios que contienen caracteres delimitadores.

SCardTransmit debería funcionar con pioSendPci=NULL.

winepath cambia su comportamiento y ahora elimina el separador de ruta final.

Ya disponible

WINE 10.14 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 10.15, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.