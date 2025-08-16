No es verano en todo el mundo, pero los tiempos indican que el desarrollo de Wine Is Not an Emulator se ha parado durante más de un mes por las vacaciones veraniegas. No se paró en su totalidad, como demuestra la cantidad de cambios introducidos, pero no tuvimos noticias desde el pasado 11 de julio, cuando nos presentaron la v10.12. Hace unas horas, en la tarde noche de España, anunciaron la disponibilidad de WINE 10.13.

Para los que hayan perdido el hilo, WINE 10.13 es una versión de desarrollo de esas que se lanzan cada dos semanas. Es decir, no es una estable aunque pueda aparecer en los repositorios de algunas distribuciones. Sea como fuere, la lista de novedades incluye una pestaña de configuración de Windows.Gaming.Input en el Panel de control del joystick, algoritmos ECDSA_P521 y ECDH_P521 en BCrypt, todos los thunks WoW64 de OpenGL están generados y aún más soporte para metadatos de Windows Runtime en WIDL, a lo que se le une el habitual punto sobre correcciones varias. En números, se han corregido 32 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 532 cambios.

Bugs corregidos en WINE 10.13

Tamaño de papel predeterminado A4 en lugar del predeterminado de mi impresora.

La ventana de conexión de Microsoft SQL Server Management Studio Express 2005 es demasiado estrecha.

mintty/msys2 no funciona desde wine 2.5.0 (tuberías con nombre).

La página de inicio de sesión de Microsoft Office 365 para activar Office está en blanco.

Varios juegos se bloquean o quedan en pantalla negra después o antes de la introducción (Call of Duty: Black Ops II, Nioh 2 – The Complete Edition).

El comando dir de cmd falla en Z: en Ubuntu bajo WSL.

En relación con la profundidad de color del BMP en el método SavePicture: el valor es inestable.

_kbhit ignora el último evento en la cola.

Amazing Adventures 2 CD: los lanzadores de demos incluidos no logran iniciar el juego.

Los gatillos de DualSense se registran como dos botones en wine 9.9 y posteriores.

La prueba «Draggable» en la aplicación de ejemplo CEF falla.

Fallo durante la prueba de códecs en la aplicación de ejemplo CEF en un wineprefix de 64 bits (widevinecdm).

La prueba WebGL en la aplicación de ejemplo CEF falla.

Los botones de información y perfil en la aplicación de ejemplo CEF se cierran instantáneamente.

El logo de FL Studio aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla y con un fondo negro.

Cursor incorrecto en Wayland.

Approach no se ejecuta en un wineprefix 10.0 limpio.

Error WSAENOTSOCK al llamar a winsock.Send() en un socket duplicado.

Ruta incorrecta, la aplicación no se inicia (regresión): err:environ:init_peb starting L»\\?\unix\home\user\krita-x64-5.2.9-setup.exe».

FlexiPDF no se ejecuta en wine-10.10.

La terminal virtual captura el ratón.

El tipo MIME video/x-h264 con alignment=au provoca artefactos y bloqueos con flujos que tienen NALUs divididos entre búferes.

Metasequoia 3.1.6 regresión en OpenGL.

Doom 3: BFG Edition no se inicia.

Algunos plugins VST fallan.

Bejeweled 3: pantalla negra al iniciar.

Gothic y Gothic II se bloquean con violación de acceso.

Las cadenas son una mezcla confusa de inglés estadounidense y británico.

Falla la compilación «Plain Vanilla» de 64 bits.

CRYPT_AcquirePrivateKeyFromProvInfo no comprueba la tienda de la máquina en busca de la clave privada.

Call of Duty: Black Ops II no tiene sonido.

En NetBSD, el mecanismo para nombres de archivo sin distinción de mayúsculas y minúsculas parece estar roto.

Ya disponible

WINE 10.13 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 10.14, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.