WINE 10.10 llega con Mono 10.1.0 y más de 200 cambios

Y con esta ya van diez versiones de desarrollo que WineHQ ha lanzado para preparar el WINE de 2026. Diez que en total suman veinte semanas, pues estos lanzamientos tienen lugar cada quince días. Hace unas horas, una vez más en viernes y no como en una anterior versión que llegó en domingo, el proyecto lanzó WINE 10.10, iteración que incluye una versión del motor Mono actualizada, por lo que a mí no me gusta etiquetar estos lanzamientos de «uno más» aunque no estemos hablando de nada estable.

La lista de novedades destaca que el motor Mono — necesario para ejecutar apps con base .NET Framework — se ha actualizado a la versión 10.1.0, ya no se requiere la biblioteca OSMesa, se ha mejorado el soporte para generar metadatos de Windows Runtime en WIDL, la información de idiomas se ha actualizado a Unicode CLDR 47 y se ha añadido soporte para el formato P010 en Media Foundation, a lo que se le une el habitual de correcciones varias. En números, se han corregido 38 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 234 cambios, lo que, como curiosidad, queda lejos de los más de 600 que llegaron a hacerse en WINE 8. Es lo que tiene la madurez.

Bugs corregidos en WINE 10.10

Rise of Nations: se requieren ambas teclas del ratón para un solo clic izquierdo.

Braid: se necesitan ambas teclas Shift para mover piezas del rompecabezas.

Lotus Freelance Graphics 2.1 se cuelga en la pantalla de inicio.

La barra de pestañas de HTML-Kit 292 no es completamente visible sin desplazarse a 96 DPI.

Autocompletado de pestañas para cmd.

Burger Shop se desplaza a la esquina superior izquierda en modo pantalla completa.

regedit: el diseño del editor de valores binarios está roto.

La ventana de bienvenida de Baofeng5-5.31.1128 falla al iniciar.

La instalación del controlador de impresora Canon no funciona.

El modo Big Picture de Steam no muestra contenido, aparece una pantalla negra (d3d10).

Noteworthy Composer falla en winealsa.

Ricoh Digital Camera Utility 5 falla al cambiar de Navegador a Laboratorio y viceversa.

Horizon Chase se congela al iniciar.

Wondershare Uniconverter 13 no muestra caracteres.

AVCLabs Video Enhancer AI falla al iniciar.

regedit no importa archivos .reg.

F.E.A.R falla con error de «Memoria insuficiente» al iniciar una nueva partida.

S.T.A.L.K.E.R. Anomaly falla al cargar una partida guardada.

F.E.A.R Combat muestra pantalla negra al iniciar debido a error de memoria insuficiente.

El nuevo stack de hilos usa demasiada memoria.

Eador. Masters of the Broken World muestra texturas de mapa defectuosas al iniciar el juego.

Unreal 2 se cuelga con pantalla negra al cambiar a resolución 1440×900.

StarCraft Remastered no inicia con wine-10.5.

PlayOnline Viewer: la ventana no se activa al restaurarse desde estado minimizado.

El escritorio virtual está bloqueado en la versión 10.6.

secur32:ntlm falla en pruebas en Windows 11 24H2.

d3d9:device WM_WINDOWPOSCHANGED falla constantemente en Linux desde Wine 10.5.

gitlab-ci muestra fallos ocasionales en las pruebas dmsynth, dmusic, winmm:midi.

HP Prime Virtual Calculator falla al iniciar.

Varios juegos producen un pitido al salir (The Fidelio Incident, Vampyr).

El instalador de Qt para Windows no funciona.

Lógica incorrecta de selección de «rango» usando SHIFT.

No se puede crear un wineprefix de 64 bits con el viejo wow64.

Regresión causada por el cambio a realloc, que no inicializa la memoria añadida.

El cambio «msvcrt: Usar RVAs en rtti y datos de excepción en todas las plataformas excepto i386» rompe RTTI en arm32.

El instalador de Smartsuite 3.1 falla.

dbghelp: symt_add_func_line, posible uso después de liberar memoria.

Error de compilación con clang para el objetivo x86_64 debido a cambios recientes en RTTI.

Ya disponible

WINE 10.10 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Dentro de dos semanas, si se sigue con el calendario habitual y nada nos hace pensar que no será así, llegará WINE 11, también con decenas de cambios para preparar el WINE 11.0 que llegará, todo atendiendo a lanzamientos pasados, a principios de 2026.