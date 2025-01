WINE 10.0-rc5 llega corrigiendo 31 bugs más

Ya hemos llegado a un punto del desarrollo de Wine Is Not an Emulator en el que a cada semana que pase sin nueva estable será noticia. Hace unas horas, WineHQ ha lanzado WINE 10.0-rc5, lo que es la quinta release candidate de la próxima actualización mayor del software. El año pasado, tras esta RC vino la estable, por lo que es probable que dentro de siete días publiquemos una noticia diferente.

Pero cada cosa a su tiempo. Lo que ya tenemos entre manos es un WINE 10.0-rc5 en el que se han corregido 31 bugs, los de la siguiente lista. El número de cambios totales asciende a 59, quizá más de los esperados en este punto y lo que contribuye a pensar que la semana que viene podría haber versión estable.

Bugs corregidos en WINE 10.0-rc5

Lanzador de Alpha Protocol: opciones de menú ocultas tras cuadros grises.

La demo de Microsoft Golf 2.0 se bloquea al iniciarse.

El instalador de NVIDIA GeForceNow falla debido a problemas con rundll32.

La redefinición del typedef ‘D2D1_PROPERTY_BINDING’ rompe la compilación con gcc 4.3.4.

dbghelp:dbghelp – SymRefreshModuleList() devuelve a veces STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH en Windows.

La profecía egipcia: El destino de Ramsés: el texto se muestra sin transparencia.

Coronas y Peones: Errores gráficos.

La Antología de los Cuadros Oscuros: Man of Medan se cuelga/se bloquea después del logotipo de la empresa.

V-Rally 4 se bloquea justo antes de empezar una carrera.

Las aplicaciones Direct3D se quedan sin memoria en Windows XP.

Geneforge 4: tartamudeo en el movimiento del personaje y del ratón.

Wincatalog no puede escanear carpetas.

Fallout 3: la regresión llena la consola de errores.

Regresión que hace que Obduction se cuelgue y salga.

Múltiples programas se bloquean por corrupción de memoria desde 5924ab4c (Nikon NX studio, Profit, Falcosoft’s Soundfont Midi Player, IBExpert).

Civilization IV no se inicia (error de carga XML).

Interactividad La experiencia interactiva de itch.io se bloquea (regresión).

Faltan atributos de argumentos de métodos en dwrite.idl.

Las fuentes de tensión tienen formas erróneas en Micro-Cap 12.2.0.5 en Wine 9.21 y posteriores.

Fighter Factory 3: Los gráficos de ventana no se muestran correctamente después de un uso prolongado..

Geneforge 4 se queja de la resolución y se bloquea cuando se ejecuta en un escritorio virtual.

Regresión 10-rc2: MS Office 2007/2010: algunos diálogos son sólo ~1/4 visibles.

joy.cpl xinput joysticks círculos se recortan en 1px en la parte inferior.

Bloqueo silencioso de la aplicación que intenta utilizar RSA.

Eschalon Book I: el menú de inicio parpadea.

Ventana emergente truncada.

El modo de color de 8 bits no funciona en Wine 9.11 y posteriores.

HyperBall Shareware: pantalla negra (regresión).

Entrada de pantalla táctil rota para x11drv/mouse.c.

Pantalla negra en el menú hasta que se pulsa el botón en Age of Empires.

call .bat no propaga errorlevel.

WINE 10.0-rc5, que ha llegado una semana después de la RC4, ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

La semana que viene podríamos publicar la nota sobre WINE 10.0-rc6 o ya la versión estable de WINE 10.0.