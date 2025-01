WINE 10.0-rc4 llega después de navidad corrigiendo otros 13 bugs

WineHQ sigue dándole forma a la que será la próxima versión estable de Wine Is Not an Emulator. Tras el parón navideño, en la noche del viernes en horario español, nos entregó WINE 10.0-rc4, es decir, la cuarta Release Candidate o candidata a estable que llegará ya en el año en el que acabamos de entrar. En esta fase del desarrollo ya se están centrando en terminar el trabajo que han realizado durante todo 2024.

Así, la lista de destacados sólo incluye justamente eso, que sólo se han corregido errores porque ya nos encontramos en la congelación de código. En cifras, eso se traduce en que han corregido un total de 13 bugs, los de la siguiente lista, y realizado un total de 31 cambios.

Bugs corregidos en WINE 10.0-rc4

Orden inesperado de resultados en la expansión de comodines.

Melodyne se bloquea al utilizar la herramienta Afinación.

Gaea Installer se bloquea en riched al pulsar enter.

El instalador de .NET framework 2.0 de 64 bits se cuelga al generar/instalar imágenes nativas del ensamblado ‘System.Windows.Forms’ en GAC.

Into The Breach se bloquea al activar la pantalla completa.

ws2_32:sock – test_WSARecv() a veces falla con «got apc_count 1.» en Windows.

Final Fantasy XI Online: Algunas texturas son transparentes, están mal formadas o mal colocadas.

Final Fantasy XI Online: Se muestran texturas incorrectas/corruptas en los modelos.

WinCatalog se bloquea al iniciarse.

El instalador de Rhinoceros 8.11 se bloquea al iniciarse.

Arcanum (y muchos otros títulos) se bloquea al iniciarse.

Las aplicaciones minimizadas se restauran con -4 píxeles verticales.

Regresión 10.0-rc1 (dsoundrender): no hay audio o se cuelga en algunos vídeos.

WINE 10.0-rc4 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si todo va según lo programado, dentro de siete días llegará WINE 10.0-rc5, y habrá una nueva RC cada semana hasta el lanzamiento de la versión estable que veremos en enero o principios de febrero.