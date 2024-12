WineHQ sigue dándole la forma final a la próxima versión estable de Wine IS Not an Emulator. Hace una semana, siempre en viernes, llegó la rc2 con casi 50 cambios, y esta semana han realizado varios retoques más con el lanzamiento de WINE 10.0-rc3. Como dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena, y en los últimos siete días han corregido un bug añejo, que estaba presente desde hacía casi 16 años.

Las notas de lanzamiento, es decir, en la lista de destacados sigue sin mostrar nada en especial, y en ese apartado sólo se puede leer «Corrección de errores sólo, estamos en la congelación de código«. Sí se sabe que han realizado un total de 40 cambios, entre los que hay 15 bugs. Entre ellos se encuentra uno que se ha cerrado a lo largo de esta semana, pero que fue reportado en febrero de 2008. El fallo en cuestión hacía que dual no fuera compatible con World of Warcraft y Starcraft 2 en sistemas multinúcleo / SMP.

Bugs corregidos en WINE 10.0-rc3

Dual-core no soportado en WoW y SC2.

Los vídeos de Chaos Legion se reproducen al revés.

No hay entrada de teclado en «STREET CHAVES – O LUTADOR DA VILA».

Parallel Port Tester no arranca (no localiza el driver «System32\Drivers\inpoutx64.sys», pero cambiando a ruta absoluta funciona).

Ladrillos: al mover un ladrillo, éste alterna rápidamente de posición.

El inicio de un programa nativo con «start /unix …» no funciona.

Explorer no puede ejecutar ningún archivo en modo de compatibilidad con Windows ME (o inferior).

Startopia se queda atascado en una pantalla negra al iniciarse.

IL-2 1946 se bloquea al iniciarse.

Dark Age of Camelot – camelot.exe requiere igd10umd32.dll pero el archivo .dll no se encuentra.

Pintar en una aplicación propietaria se rompe con el renderizador vulkan.

El modo escritorio ya no muestra la barra de tareas.

PokerTracker 4: ya no se puede iniciar.

No se puede interactuar con los iconos de Systray.

CMake no encuentra toolchain.

WINE 10.0-rc3 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si todo va según lo programado, dentro de siete días llegará WINE 10.0-rc4, y habrá una nueva RC cada semana hasta el lanzamiento de la versión estable que veremos en enero o principios de febrero.