Tal y como avanzábamos la semana pasada, la siguiente versión de Wine Is Not an Emulator podría ser una Release Candidate. Durante alrededor de 10 meses, WineHQ va lanzando versiones de desarrollo cada dos semanas, pero los dos meses restantes lanza RCs de la siguiente versión estable. De este modo, hace unas horas ha puesto a disposición de cualquier interesado WINE 10.0-rc1, una Release Candidate a la que le seguirán varias más.

Aunque en lanzamientos pasados se limitaban a decir que no había novedades, que se había congelado el proceso y que sólo se incluían parches, esto pareció cambiar el año pasado. Ahora nos aportan más información, aunque también es cierto que WINE 10.0-rc1 es la primera de varias y podríamos leer algo parecido al viejo comportamiento dentro de siete días. En números, se han introducido 321 cambios y arreglado los 17 bugs de la siguiente lista.

Como destacado, WineHQ menciona que el vkd3d incluido se ha actualizado a la versión 1.14, Mono ha subido a la v9.4.0, se ha incluido una versión inicial de un controlador Bluetooh, soporte UTF-8 en las funciones C runtime y soporte para información de depuración separada usando ids de construcción, a lo que se la suma el último punto que menciona varias correcciones de errores.

Bugs corregidos en WINE 10.0-rc1

IDirectPlay4::EnumConnections necesita soportar cadenas anchas en la estructura DPNAME.

Navegación por botones de radio (Arriba/Abajo, Aceleradores) rota en varios instaladores de InnoSetup.

PackTouchHitTestingProximityEvaluation no se encuentra en USER32.dll al intentar ejecutar Clip Studio Paint 3.0.

Problema con la interfaz gráfica de FL Studio 21.

Bloodrayne 2 (legacy y Terminal Cut): problema gráfico (pantalla empañada).

No se pueden cargar símbolos de depuración divididos en /usr/lib/debug.

Dragon Unpacker se bloquea tanto en wine devel como en staging.

Heroes of the Storm: la pantalla parpadea esporádicamente en negro.

Links 2003 se bloquea.

PStart no muestra un menú en la barra de bandeja.

Regresión: TWM: Desplazamiento de la posición del cursor en algunos programas..

Mathcad 15 se bloquea al entrar en la pestaña trace.

winebus siempre se cuelga con unknown desde 8b41c2cf.

El soporte de Systray está roto en Wine 9.22.

Las ventanas desaparecen irreversiblemente cuando no se muestran en un escritorio virtual.

Después del commit 484c6111 el juego no se puede iniciar con dxvk.

Mathcad 15 se bloquea al iniciarse debido a una propiedad MaxElementDepth de domdoc no controlada.

WINE 10.0-rc1 ya se puede descargar desde el botón que tenéis debajo de estas líneas. En su página de descargas hay también información sobre cómo instalar esta y otras versiones en sistemas operativos Linux y otros como macOS e incluso Android.

Si todo va según lo programado, la semana que viene llegará WINE 10.0-rc2, y habrá una nueva RC cada semana hasta el lanzamiento de la versión estable que veremos en enero o principios de febrero.