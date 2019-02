Windscape: videojuego de exploración con fecha de lanzamiento

Windspace es un título de aventuras de exploración, que ya puedes ver en este trailer de Youtube para conocer un poco más de este título que también llegará para distribuciones GNU/Linux si todo marcha como debe. Se trata de un título de videojuego en primera persona y cuyo desarrollador, el alemán Dennis Witte, ha anunciado ya una fecha concreta para el lanzamiento en este 2019. Sin duda una buena noticia.

Si no conoces a Dennis, se trata de un reputado desarrollador que ha estado implicado en otros títulos como The Legend of Zelda, Secret of Mana, Golden Axe Warrior, etc. Por tanto, no es un cualquiera, y la verdad es que las críticas que se leen sobre Windscape no son nada malas. Por supuesto el título estará disponible en la tienda Steam de Valve (también en Humble Store), como suele ser habitual. Como resultado de todo el intenso trabajo de desarrollo, aquí puedes ver el trailer que te he dejado de este títulod e aventura y exploración que llega casi tres años más tarde desde que comenzase su trabajo. Sin duda la dedicación que ha puesto Dennis son admirables, y espero que tenga éxito y el trabajo duro sea recompensado. Lo veremos, en parte, cuando el 27 de marzo se haga el prelanzamiento para plataformas Nintendo Switch y Xbox One.

Recuerda que en este juego tienes un universo artesanal con un diseño encantador, un hermoso mundo gráfico que debes explorar y descubrir, con combates interesantes, desafíos y mazmorras. Todo desde el punto de vista de su protagonista, una joven guerrera que será la que tú debas manejar…

En cuanto al soporte Linux, que te lo estarás preguntando, se puede ver que el soporte está viniendo también. El motor gráfico empleado para el título Windscape es Unity 3D, que como sabes tiene soporte para Linux,y según información por algunos correos del desarrollador, parece que se hará posible el esperado lanzamiento para la comunidad linuxera.