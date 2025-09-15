Si alguna vez una actualización fallida o un cuelgue te ha arruinado la tarde, no eres el único: Andrew S. Tanenbaum afirma que Windows arrastra tantos fallos porque su entramado técnico es tan vasto que ni su propio fabricante lo controla por completo.

Figura clave de la informática académica, autor de “Sistemas Operativos: Diseño e Implementación” y creador de MINIX, Tanenbaum aporta contexto y criterio al debate sobre la estabilidad de los sistemas que usamos a diario y la manera en la que están construidos.

Un sistema tan grande que nadie lo controla del todo

Según el académico, el tamaño y la maraña de dependencias de Windows hacen que cualquier cambio pueda desencadenar efectos colaterales difíciles de anticipar. De ahí la sucesión de parches que llega cada semana y el riesgo de que, al corregir un fallo, aparezcan otros nuevos.

Para él, muchos sistemas críticos (incluido Windows) se han construido como grandes bloques monolíticos en los que todo está interconectado. Esa falta de aislamiento entre componentes complica el mantenimiento y eleva la probabilidad de inestabilidad y agujeros de seguridad.

Tanenbaum llega a afirmar que en organizaciones de ese tamaño ningún ingeniero comprende ni una fracción significativa del código total. Al tocar una pieza del puzzle, es casi imposible prever qué más se rompe. Sus reflexiones provienen de una extensa conversación con el diario argentino Clarín.

Monolítico frente a modular: lecciones de MINIX, Linux y Windows

El profesor contrasta ese enfoque con la modularidad de MINIX y alternativas como Anduinos: si falla el controlador de audio, el daño se limita al sonido. No debería tener permisos para tocar el disco o la red, así que el impacto real se acota y la recuperación es más sencilla.

En los sistemas monolíticos, como Windows o el propio Linux, por ejemplo LinuxFX, las piezas están mucho más entrelazadas. Un fallo en un módulo puede propagarse y disparar problemas en cascada: bloqueos, errores persistentes y brechas que exigen nuevas correcciones.

Este debate no es nuevo. Tanenbaum, impulsor de un enfoque de microkernel y modular, cruzó argumentos con Linus Torvalds, partidario de un kernel monolítico. La disputa resume un dilema clásico: rendimiento y simplicidad de implementación frente a aislamiento y seguridad.

La realidad de mercado ha favorecido a los diseños monolíticos, pero Tanenbaum cuestiona si esa “victoria” compensa cuando se miden los costes en estabilidad, superficie de ataque y mantenimiento a largo plazo. Su tesis: un sistema algo más lento pero compartimentado puede ser mucho más resistente.

Software cerrado y opacidad: lo que no vemos

Más allá de Windows, el informático advierte que gran parte del software comercial opera como una caja negra, opaca incluso para sus propios equipos; sin embargo, iniciativas como que Microsoft abra parte del código de WSL muestran que la transparencia puede mejorar la auditoría y comprensión interna.

Para usuarios y organizaciones, esto implica vivir al ritmo de parches y confiar a ciegas en actualizaciones, mientras se multiplican dependencias y efectos secundarios. Una ingeniería más modular, revisión de permisos y auditorías independientes ayudarían a reducir riesgos sin frenar la innovación.

La perspectiva de Tanenbaum dibuja un diagnóstico incómodo: la complejidad sin compartimentos convierte a Windows en un terreno fértil para errores, mantiene ocupados a los equipos con arreglos continuos y agranda la exposición a fallos de seguridad; repensar la arquitectura hacia módulos bien aislados aparece como la vía más sólida para ganar estabilidad.