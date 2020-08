Aunque soy plenamente consciente de que alguno de vosotros se quejará por ver esta noticia en este blog, hoy hay algo que celebrar en el mundo del software: el 25º cumpleaños de Windows 95. Después de un 3.11 en el que ya había «ventanitas» pero todo parecía más desordenado o poco intuitivo, Bill Gates y compañía presentaron algo que a día de hoy se ve como prehistórico, pero con un menú de inicio que para los que no conocíamos otra cosa era innovador.

Pero bueno, casi una década después, un servidor empezó a ser «hater» de Windows, en parte gracias a que su XP era más bonito, pero muy lento (y Vista hizo bueno a XP…), por lo que tampoco es que vaya a defender mucho a los sistemas de Microsoft. El caso es que hoy Windows 95 es noticia y desde hace tiempo es posible ejecutarlo como una app independiente en Linux, macOS y el mismo Windows. Por lo que parece, el desarrollador tampoco es fan de la compañía que ahora dirige Satya Nadella y, como anécdota graciosa, al instalar el paquete en Ubuntu, la descripción (en inglés) es «Windows 95, en una app. Lo siento«.

Cómo instalar Windows 95 en Linux

Instalar Windows 95 en Linux, tanto como en Windows o en macOS, es muy sencillo. Sólo tenemos que ir a la página de GitHub del proyecto, a la que podemos acceder desde este enlace, descargar el archivo para nuestro sistema operativo e instalarlo. Para Linux está como paquete RPM y DEB, así como en código fuente. Una vez instalado, la aplicación aparecerá con su icono en el menú de aplicaciones de nuestra distribución Linux.

Sobre la app, hay que decir que fue Felix Rieseberg quien tuvo la idea de crearla usando Electron, lo que es un framework multiplataforma. Es eso lo que le permite ejecutarse en los sistemas de Microsoft, Apple y cualquiera de las distribuciones que usen Linux como núcleo. Su funcionamiento es total, es decir, como si estuviéramos frente al Windows 95 lanzado hace más de dos décadas. Eso sí, hay que tener en cuenta que no es el sistema ejecutándose como nativo y, en ocasiones y como me ha pasado a mí (lo mío me ha costado hacer esa captura), el ratón podría no ir todo lo fino que debería. En cuanto a esto, tengo que decir que yo lo he probado en una maquina virtual de Ubuntu 20.10 ejecutándose en GNOME Boxes.

Esta app de Windows 95 incluye en sí misma otras como los famosos Paint o Notepad, así como el explorador de archivos, el juego de las minas y demás, y todo con el mismo diseño que, todo hay que decirlo, seguimos viendo en algunas aplicaciones con una imagen… bueno, descuidada.

En fin. Vayáis a probarlo o no, que sepáis que la posibilidad existe y, aunque seamos un poco haters, ¡feliz cumpleaños, Windows 95!