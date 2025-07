Windows 11 continúa su evolución y acaba de recibir una de las actualizaciones más relevantes de los últimos tiempos para el sistema operativo. Tras meses repletos de comentarios acerca de su estabilidad, Microsoft ha liberado la versión 24H2 acompañada del parche opcional KB5062660, que agrupa nuevas características, mejoras y soluciones a problemas detectados desde el lanzamiento de la versión.

Esta actualización, anunciada oficialmente el 22 de julio, supone un avance en el compromiso de Microsoft por consolidar la fiabilidad de su sistema. Sin embargo, su despliegue no ha estado exento de polémica: el arranque de 24H2 presentó errores graves, bloqueos y restricciones que han sido progresivamente corregidos en los últimos meses, permitiendo ahora que un mayor número de dispositivos puedan actualizar sin inconvenientes.

Novedades principales del parche KB5062660

Con el parche KB5062660 se incorporan 29 nuevas funciones o cambios dentro de Windows 11 24H2. Una de las novedades más relevantes es la implementación de la “Iniciativa de resiliencia de Windows”, destinada a dotar al sistema de una mayor capacidad para recuperarse de errores y fortalecer su seguridad de manera proactiva.

Una función destacada es la pantalla negra de la muerte, que reemplaza al tradicional BSOD azul, permitiendo reducir el tiempo de reinicio a solo dos segundos y proporcionando información más clara en caso de fallo crítico.

También se introduce la herramienta Quick Machine Recovery, basada en Windows Recovery Environment, que detecta, evalúa y puede reparar automáticamente errores críticos en el arranque. Esto busca facilitar la recuperación incluso para usuarios con menos experiencia técnica.

Además, la actualización trae la función Recall (Recuerdos), un sistema basado en IA que realiza capturas de pantalla periódicas del uso del equipo, facilitando su consulta posterior. La actualización también permite a los usuarios eliminar fácilmente los datos almacenados por Recall, reforzando el control sobre la privacidad.

Funciones de inteligencia artificial y nuevas herramientas

Windows 11 24H2 apuesta fuerte por la inteligencia artificial. Los equipos con una NPU compatible podrán acceder a novedades como Copilot Vision, capaz de analizar el contenido en pantalla para ofrecer ayuda contextual, Relight en Fotos para mejorar la iluminación en imágenes, Generador de Stickers, Object Select en Paint y subtítulos en tiempo real con traducción local. Sin embargo, muchas de estas funciones están reservadas para hardware reciente y no todos los usuarios podrán beneficiarse desde el inicio.

El sistema también integra el Agente de Configuración con IA, que ayuda a gestionar ajustes rápidamente desde el menú Configuración, además de nuevas capacidades de Copilot, como redactar textos o resumir información directamente desde el sistema operativo.

En cuanto a personalización, destaca el nuevo diseño del menú de Windows Search y la actualización del Explorador de archivos, que soluciona errores previos y mejora la navegación.

Correcciones, compatibilidad y despliegue

La versión 24H2 inicialmente generó varios problemas en usuarios y empresas, incluyendo caídas graves, pantallazos negros y bloqueos, especialmente en equipos con Easy Anti-Cheat y hardware reciente de Intel. Microsoft ha ido eliminando estos bloqueos a medida que solucionaba los errores reportados. Actualmente, los sistemas afectados ya pueden actualizar normalmente, aunque se recomienda revisar la compatibilidad del software, especialmente en juegos.

Microsoft afirma que, tras seis meses de correcciones y recopilación de datos por telemetría, la versión 24H2 es la más estable de Windows 11 hasta la fecha. Según la compañía, los errores críticos y los reinicios inesperados se han reducido en un 24% respecto a versiones anteriores.

Es importante señalar que el parche KB5062660 es opcional en este momento y debe instalarse manualmente a través de Windows Update. Aunque no es una actualización de seguridad prioritaria, Microsoft recomienda su instalación para aprovechar las nuevas funciones, valorando los posibles riesgos de aplicar parches recientes.

Preguntas frecuentes sobre la actualización 24H2

¿Cuándo estará disponible de forma general?

Las funciones de KB5062660 llegarán a todos los dispositivos en agosto. Los usuarios que actualicen manualmente mediante Windows Update o descarga directa ya pueden disfrutar de las novedades.

¿Es obligatorio instalar el parche ahora?

No. La actualización no es obligatoria en este momento y no incluye parches de seguridad. Se puede esperar a que se incluya en la próxima actualización acumulativa de agosto.

¿Qué debe hacer si la actualización no aparece?

Si tu equipo no detecta el parche en Windows Update, puedes descargarlo manualmente desde el Microsoft Update Catalog.

¿Cómo eliminar las capturas guardadas por Recall?

Accede a Configuración > Privacidad y seguridad > Recall/Snapshots y utiliza la opción para borrar todas las capturas y restaurar la función a su estado inicial.

¿Qué otros problemas se han resuelto?

Se han corregido errores en Firewall, iconos de escritorio y notificaciones, además de problemas específicos con controladores y juegos no compatibles, especialmente en hardware reciente.

El despliegue de Windows 11 24H2 refleja el esfuerzo de Microsoft por avanzar hacia un sistema operativo más robusto, flexible y preparado para los desafíos actuales. Con el parche KB5062660, la compañía incorpora un conjunto importante de mejoras en seguridad, resiliencia y funciones de inteligencia artificial. Aunque su lanzamiento no ha sido exento de dificultades, la percepción general es que la versión está ganando en estabilidad y funcionalidad tras los ajustes realizados en los últimos meses. Los usuarios ahora tienen la opción de probar estas innovaciones y decidir si vale la pena la actualización.