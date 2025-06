Quedan pocos meses para que Windows 10 pase a mejor vida, por lo menos si no se adquiere una licencia empresarial y se le amplia el soporte. Opciones sigue habiendo muchas, y, aunque me fastidie reconocerlo, creo que la mejor para todos los usuarios que quieren dejar colgados es instalar Windows 11 de manera no oficial. Pero tampoco voy a decirlo muy fuerte y a animarles a ellos, pues yo, como KDE, preferiría que se vinieran a Linux.

Y es que KDE ha publicado un artículo lleno de dardos velados, y no tan velados, hacia Microsoft. El artículo lo han titulado «KDE para los exiliados de Windows 10», a lo que le acompaña el eslogan «Actualiza tu software, no tu equipo». La cuestión es que Microsoft quiere dejar en la estacada a montones y montones de equipos que podrían ejecutar perfectamente Window 11 (¡si lo usé yo en mi portátil con i3 y 4GB de RAM1!), recomendándoles cambiar de equipo si quieren seguir protegidos con parches de seguridad.

KDE sobre Windows 10: «Actualiza tu software, no tu equipo»

KDE nos cuenta muchas cosas que ya sabíamos, por lo menos los que estamos al día en todo esto: a partir del 14 de octubre, si un equipo no puede subir a Windows 10 seguirá funcionando, pero no recibirá parches de seguridad ni de ningún otro tipo. Poco después, los desarrolladores también empezarán a olvidarse de Windows 10, con lo que se usará software viejo.

KDE hace lo mismo que han hecho ya o harán pronto otros proyectos, como Zorin OS: aconseja que los equipos no se tiren, sino que se instale Linux en ellos. Claro está, cada uno barre para casa, y los del «equipo K» nos hablan de las bondades de Plasma. Entre ellas, que es ligero, es fácil de instalar y no hay que pagar licencia para usarlo. Además, hay diferentes opciones, entre las que destacan openSUSE, Fedora KDE, ahora con edición tan importante como la GNOME o Manjaro.

Su publicación está llena de información que, para ser sincero, creo que a mí me convencería, o yo estoy algo condicionado porque ya me encanta su software.

Si eres un usuario de Windows, por mi parte darte un consejo: prueba a instalar Windows 11 de manera no oficial, pero no te olvides de que Linux siempre funcionará mejor en equipos menos nuevos. Nosotros también os esperamos con los brazos abiertos.