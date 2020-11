Windows 10 podría ser compatible con apps de Android en 2021

Desde ya hace algún tiempo, los usuarios de Linux tenemos disponible Anbox, un software que nos permite instalar y ejecutar aplicaciones de Android. Es lo mismo que están añadiendo los desarrolladores a los teléfonos y tablets basados en Linux para poder instalar apps de Android y ampliar el abanico de posibilidades. Si fuera todo más sencillo y limpio, probablemente lo estaría usando en alguno de mis portátiles con Linux, pero lo que es seguro es que lo usaré en el que tengo con Windows 10 si se confirman los últimos rumores.

Y es que Windows 10 no es sólo ya compatible con Linux, sino que en el futuro podría pasar a serlo con apps de Android. De hecho, usarlas sería tan sencillo como ir a la Microsoft Store e instalarlas, tal y como ya podemos hacer con algunas (nativas de Windows) como la versión móvil de VLC o Windows Terminal. Según los rumores, esta novedad llegaría en 2021, aunque no hay nada confirmado. Lo que sí parece seguro es que la compañía que dirige Satya Nadella está experimentando con ello.

Windows 10: mucho software, pero…

Sobre el papel, dueños o licencias aparte, Windows 10 es el sistema operativo definitivo. Con él podemos instalar prácticamente todo el software existente, así como todos los juegos de escritorio del mundo. A lo anterior se le ha sumado WSL, lo que nos permite ejecutar apps de Linux, pronto con interfaz, y probablemente en 2021 podamos usar apps de Android que descargaríamos desde la tienda oficial de Microsoft, pero Windows siempre será Windows.

Por esto último, principalmente, lo dejé como sistema operativo por defecto hace unos 14 años. El rendimiento es lo peor. De hecho, ahora mismo escribo este artículo con un portátil con procesador i3 y 4GB de RAM con Manjaro xfce-usb, y el ordenador funciona perfectamente. Sin embargo, cuando quiero hacer algo en Windows, me desespero; el mismo ordenador se arrastra. Esto no mejorará por mucho que sea compatible con apps de Android, pero personalmente no me enfadaría si Linux hiciera algo parecido que mejorara y simplificara Anbox.

En cualquier caso, es un rumor que aún está por confirmarse. Y para el «hater» de turno que dirá que esto es un blog sobre Linux, recordarle que tenemos un apartado en donde estas noticias encajan perfectamente. Eso y que Android está basado en Linux.