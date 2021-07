Hace algo menos de dos años me compré una Raspberry Pi 4. Lo hice para hacer pruebas y usarla de «box» multimedia, entre otras cosas. Raspbian, ahora Raspberry Pi OS, nunca me gustó, por lo que tengo una tarjeta SD con Manjaro ARM. Es el sistema de escritorio que mejor me funciona, pero hay algo que no puedo hacer en condiciones: Widevine no está soportado de manera oficial, por lo que tengo que usar un contenedor de Chromium que no ofrece la mejor calidad de vídeo/audio. Espero pacientemente y busco información de vez en cuando para ver si Google le ha dado al botón, y le ha dado, pero no al que esperaba.

Acabo de leer un artículo que así lo explica: el contenido DRM ha dejado de funcionar en sistemas operativos Linux de 32-bits. Lo que usan todos los navegadores compatibles es el mencionado Widevine, de Google, y es la compañía famosa por su buscador quien decide quién y dónde se puede usar el software. Desde el 31 de mayo, ahora hace más de un mes, ya no se puede usar en Linux de 32-bits, y ni yo ni la fuente original hemos podido comprobar si funciona en Windows con la misma arquitectura.

Widevine nos permite reproducir contenido DRM, pero no en x86 ni aarch64

¿Qué contenido usa DRM? Para ver YouTube o Pluto.tv no lo necesitamos. Ambos servicios se financian con publicidad, por lo que son como la TV en abierto y el contenido no está protegido. Sí lo está lo que ofrece Netflix, Spotify o Amazon Prime Video, por ejemplo, y esos son los servicios que ya no se podrán reproducir en equipos de 32-bits si nadie hace nada para remediarlo.

Como alguien que ya no tiene nada de 32-bits, sólo quiero pensar que Google está mirando hacia adelante, y que pronto veremos cómo le da a otro botón, para ser concretos el que permita que Widevine funcione sin trucos en sistemas de escritorio ARM. Pero lo cierto es que aún hay muchos que siguen con un equipo de 32-bits y son esos los que, con razón, no estarán pensando nada bonito sobre Google ahora mismo.