Sé que hace mucho tiempo que está disponible, pero me sorprende que haya tanta gente que no lo sabe. Me ha pasado estos días estar en una ponencia y ver a un compañero que quería tomar notas con WhatsApp. Estaba haciendo una lista con saltos de línea, lo vi y sólo le dije «pon un punto, un espacio y escribe», lo hizo y me ofreció el puño para chocarlo, agradeciendo la información. Ese es el motivo real que me ha llevado a escribir este artículo.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo. Quizá no tanto en países como EEUU, pero en el resto, que ni tenemos mensajes SMS gratis ni se conoce el soporte para RCS en Anrdoid y iOS, se tira mucho más de WhatsApp. La aplicación de mensajería propiedad de Meta (Facebook) incluye soporte básico para etiquetas de Markdown, con lo que se puede ahorrar tiempo al escribir cierto contenido. Vamos a explicar cómo funciona todo esto.
Texto con formato en WhatsApp
WhatsApp soporta el siguiente formato:
- Negrita: se pone un asterisco delante y otro detrás del texto que queremos poner en negrita. Por ejemplo, *esto aparecería en negrita*.
- Cursiva: se pone un guión bajo delante y otro detrás. Por ejemplo, _esto aparecería en cursiva.
- Tachado: se pondría lo que se conoce como virgulilla, una delante y otra detrás. Es el símbolo que tiene la Ñ encima, y en un teclado se pone con AltGr+4. Por ejemplo, ~esto estaría tachado~.
- Monoespaciado: el texto monoespaciado es un tipo de texto que tiene la misma anchura en todas las letras, y es el que se usa, por ejemplo, para el código. Por ejemplo, «`esto sería texto monoespaciado«`.
- Código en línea: el código en línea se parece mucho al monoespaciado. Por ejemplo, `esto sería código alineado` (espero que no me lo rompa WordPress). Sobre qué elegir entre monoespaciado y el código alineado, yo recomiendo probarlo y decidir.
- Listas:
- Desordenadas: Las listas desordenadas son las listas como esta en donde se explican los formatos. Se pueden poner con asteriscos o guiones antes del texto. Al pulsar intro, el siguiente punto seguirá siendo una lista. Para terminarla se debe pulsar otra vez intro.
- Ordenadas: Las listas ordenadas son las que tienen un número delante. La única diferencia es que hay que empezar con 1. texto. Para salir también hay que pulsar dos veces intro.
- Citas: una cosa son las citas de mensajes y otra las citas de algo que alguien dijo alguna vez. Para crear una cita de este tipo, empezaremos la línea con el símbolo mayor qué. Por ejemplo, > esto sería una cita. Si se requieren saltos de línea, cada cita tiene que empezar con mayor qué.
Opción del menú y una aclaración
Para el que no se acuerde de todo, al menos hay una opción que aparece seleccionando el texto. En la versión web nos ofrece todo lo que existe, pero en móviles no tanto. En móviles al menos sí ofrece la opción de negrita, cursiva, tachado y monoespaciado. Para todo lo demás, merece la pena usar la memoria o, mejor aún, guardar este post en tus favoritos ;) .
La aclaración es para que se entienda cómo funciona o cómo se añaden las marcas: a veces ponemos un símbolo y no vemos que haya hecho nada. Hay que confiar y seguir adelante con el texto, añadiendo espacios si es necesario. Es decir: sólo poner un asterisco no iniciará la lista; la iniciará al añadir un espacio y empezar a escribir. Me parece importante, pues uno se puede confundir al no ver las listas y otras marcas inmediatamente después de iniciarlas.
Diferencias con el Markdown real
A mí me gustaría que se pareciera aún más al Markdown real. Es verdad que un guión bajo lo pone en cursiva, pero en Markdown se usan uno o dos guiones (o asteriscos) para poner cursiva o negrita. A mí me obliga a pensar, y de ahí mi pequeña queja. Sí sirve en las listas desordenadas, que permiten elegir entre * o -, pero para otras cosas no.
En cualquier caso, es importante saber que una aplicación como WhatsApp cuenta con soporte para este tipo de marcas.