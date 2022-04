Cuando queremos descargar una ISO de una distribución Linux, nos ofrecen varias opciones. Las más habituales son la descarga directa y la opción de la red BitTorrent. Si el proyecto es pequeño, es probable que la descarga directa tarde mucho en comparación con la torrent, por lo que algunas veces es mejor la segunda que la primera. Hay mucho software para descargar desde esta red P2P, pero la pregunta de siempre: ¿y si no podemos instalar software? Pues que existen servicios para ello, y uno que acabo de descubrir se llama webtor.

webtor recuerda un poco bastante a BTorrent o Instant.io, también a Seedr.cc, pero hay diferencias importantes. El último pone límites si no pagamos suscripción, y los dos primeros… bueno, alguna vez he visto que intentan hacer su trabajo, pero, siendo sincero, no sé si no me funciona a mí por la configuración de mis navegadores o sencillamente tardan demasiado, me canso o lo que sea, pero esto es algo que no me pasa con webtor. Sencillamente porque funciona.

webtor funciona también en iPhone/iPad

Lo que vemos si entramos a su web es lo que tenemos en la captura de cabecera. Podemos pegar un enlace magnet o abrir un archivo .torrent. Pronto empezaremos a ver la acción, y si es una película nos permite visualizarla sin descargarla. En este caso, también ofrece subtítulos, siempre y cuando los haya en OpenSubtitles.org. Aunque, si no los hay, también podemos subirlos nosotros. Si decidimos descargar el archivo, lo que veremos será el gestor de descargas de nuestro navegador, como si estuviéramos descargando una ISO desde el servidor de cualquier distribución.

webtor también está disponible como extensión para navegadores basados en Chromium, aunque no la he probado porque no lo veo necesario. Si he probado que funciona en iOS/iPadOS, el sistema operativo más restringido de los que conozco. Si se puede usar ahí, se puede usar en cualquier parte.

Para los usuarios de Brave, webtor no tiene mucho sentido, ya que incluye cliente torrent por defecto. Tampoco será un gran descubrimiento para los que podamos usar Transmission, qBittorrent, etc, pero sí lo es para los que no puedan lanzar ese tipo de software. Lo único que puedo decir es que ya tengo webtor en mis favoritos, y espero que no deje de funcionar ni desaparezca como otros.