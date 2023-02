WebOS Open Source Edition 2.20 ya fue liberado y estas son sus novedades

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de WebOS Open Source Edition 2.20, la cual llega corrigiendo una gran cantidad de errores detectados en la versión anterior, ademas de ello, tambien implementa una serie de mejoras y sobre todo que llega ofreciendo imágenes para Raspberry Pi 4.

Para quienes desconocen aún de webOS Open Source Edition (o también conocido como webOS OSE), deben saber que la plataforma webOS fue desarrollada originalmente por Palm en 2008. El entorno del sistema webOS se construye utilizando OpenEmbedded y los paquetes básicos, así como un sistema de construcción y un conjunto de metadatos del proyecto Yocto.

Los componentes clave de webOS son el administrador de sistemas y aplicaciones (SAM, System and Application Manager), que es responsable de ejecutar aplicaciones y servicios, y Luna Surface Manager (LSM), que forma la interfaz de usuario. El renderizado se realiza a través de un administrador compuesto que utiliza el protocolo Wayland. Para desarrollar aplicaciones a medida se propone utilizar tecnologías web (CSS, HTML5 y JavaScript) y el framework Enact basado en React, pero también es posible crear programas en C y C++ con una interfaz basada en Qt.

Principales novedades de WebOS Open Source Edition 2.20

En esta nueva versión que se presenta, se destaca que se ha comenzado a entregar las imágenes de webOS prediseñadas para la placa y el emulador Raspberry Pi 4, se menciona que las imágenes generadas se publicarán en GitHub unos días después del lanzamiento.

Otro de los cambios que se destaca, es que la interfaz de usuario del sistema se ha movido del marco Moonstone a Sandstone, además de que se han cambiado los iconos de la barra de estado y que se agregó la capacidad de conectarse a Wi-Fi desde la barra de estado (con ello ahora se puede consultar una lista de Wi-Fi alguna vez conectado). El configurador brinda la posibilidad de ver una lista de puntos de acceso Wi-Fi conocidos a los que alguna vez hubo conexiones.

Ademas de ello, ahora se muestra un indicador rojo en la pestaña del navegador WebEX para informar al usuario que el audio o video está en uso, tambien se destaca que se redujo un retraso inicial cuando webOS OSE funciona como un cliente CEC (Consumer Electronics Control)

Por otra parte, se ha añadido un atajo de teclado (Ctrl + Alt + F9) para tomar una captura de pantalla (guardada en /tmp/screenshots), así como Ctrl + Alt + F10 para eliminar todas las capturas de pantalla.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Versión actualizada de las herramientas de localización

Cambió la opción de compilación predeterminada para webruntime y WAM a Clang.

Se solucionó un problema por el cual los videos HTML5 no se reproducían en el emulador

Se solucionó un problema por el cual la tecla Intro no funcionaba si el usuario activaba el teclado virtual varias veces.

Se solucionó un problema por el que la pantalla principal no se mostraba correctamente si la resolución de pantalla de la pantalla principal era mayor que la de la pantalla secundaria.

Se solucionó un problema por el cual el uso de un mouse en la pantalla secundaria hacía que la aplicación Inicio desapareciera

Se solucionó un problema por el cual no funcionaba la omisión de videos usando accesos directos (teclas numéricas + teclas Intro).

Se solucionó un problema por el cual el com.webos.applicationService/remove método no eliminaba las aplicaciones por completo

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto sobre esta nueva versión liberada, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo obtener webOS Open Source Edition 2.20?

Para quienes estén interesados en poder utilizar o probar webOS Open Source Edition es necesario generar la imagen del sistema para su dispositivo, para ello pueden consultar los pasos a seguir desde el siguiente enlace.

Cabe mencionar que como plataforma de hardware de referencia se consideran las placas Raspberry Pi 4. La plataforma se desarrolla en un repositorio público bajo la licencia Apache 2.0, y el desarrollo es supervisado por la comunidad, siguiendo un modelo de gestión de desarrollo colaborativo.