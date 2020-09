Ayer 2 de septiembre publicamos un artículo hablando del boletín de agosto de Linux Mint. En él nos hablaron de Warpinator, más concretamente de que ahora está disponible como paquete Flatpak, y de Web Apps Manager, una aplicación que en español se llamará Aplicaciones Web, está basada en ICE y nos permitirá instalar webapps para usarlas como cualquier otra aplicación de escritorio. Ya hay disponible una beta en este enlace, pero está como paquete DEB y podría fallar en tu distribución Linux.

Pero, ¿cómo funcionará Web Apps Manager o Aplicaciones Web? Pues se parecerá mucho a ICE. De hecho, Linux Mint está en contacto con Peppermint para que las aplicaciones sean compatibles, pero Clement Lefebvre y compañía están haciendo su propia app. Cuando esté lista, es decir, cuando salga de la fase beta, con toda probabilidad aparecerá en el centro de software, tal y como ya hace Warpinator, app que también encontramos en Flathub.

Web Apps Manager, basado en ICE para crear apps web

El funcionamiento de Web Apps Manager (Aplicaciones Web) es muy intuitivo.

Instalamos la app desde el enlace que hemos facilitado al principio de este artículo. Abrimos Aplicaciones Web en español o Web Apps. Hacemos clic en el símbolo de suma (+).

Rellenamos los campos: En «Name», aunque la app debería estar traducida, ponemos el nombre con el que se instalará.

El apartado «Adress» es para poner la URL.

En «Icon», si el servicio o web es famosa, aparece el icono automáticamente. Si no, podemos elegir uno por nuestra cuenta.

Podemos elegir una categoría. En teoría, cuando funcione, esto es para que aparezca en el menú de inicio en la categoría elegida.

Elegimos el navegador con el que se lanzará la web app, como Firefox o Chrome.

Elegimos si queremos que aparezca la barra de navegación o no.

Por último, hacemos clic en Ok

La app aparecerá inmediatamente en una lista dentro de la propia Web Apps Manager, tal y como veis en la siguiente captura.

Cosas a tener en cuenta

Como hemos mencionado, el software está en fase beta, por lo que hay que esperar que haya fallos. En mi prueba, y he hecho varias, me ha fallado la instalación del paquete DEB en KDE neon 5.19.4 y en Ubuntu 20.04, pero sí he conseguido que funcionara en Linux Mint 20 (todo en máquinas virtuales de GNOME Boxes). Aun funcionando, no ha aparecido el icono en el menú de aplicaciones, lo que se espera que cambie en versiones futuras. En las pruebas en Ubuntu y KDE neon he podido comprobar que aparece como «Aplicaciones Web», por lo que parece que es cierto que está traducida en su mayoría. Una vez instalada una app, funciona como cabría esperar.

Cuando esté disponible para tu distribución, ¿instalarás Web App Manager para gestionar tus web apps?