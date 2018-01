We Happy Few se vuelve a retrasar hasta verano, pero reembolsarán dinero…

Si eres uno de los que ha pagado por el título We Happy Few y te estás dando cuenta de que el videojuego no termina de llegar, de hecho ha vuelto a retrasarse una vez más (retrasado previamente hasta abril), ahora parece que los desarrolladores apuntan a que vendrá no antes del verano de 2018… debes saber que podrás pedir el reembolso del dinero que has invertido en éste proyecto. Es una pena cuando hay grandes proyectos como éstos para aportar al mundo del videojuego de Linux pero que por unos u otros problemas finalmente se retrasan.

Es algo que no es demasiado extraño, ya que los buenos videojuegos necesitan su tiempo para ser creados y pulidos, sobre todo si los desarrolladores encuentran algún que otro problema durante el desarrollo. Pero espero que finalmente aparezca puesto que se trata de un título bastante llamativo, además de que todos aquellos que ya han puesto dinero en ello o que lo esperan se lo merecen. Si quieres estar más al día de las novedades de éste videojuego puedes también consultar la web oficial del proyecto We Happy Few. Los desarrolladores se han disculpado por los retrasos y han tomado medidas, por ejemplo deshabilitar las compras en la tienda Steam desde febrero para que más usuarios no pierdan su tiempo y dinero comprando de forma anticipada el título hasta que no tengan algo en claro. Además, las mejoras que se esperan en la versión final son bastante grandes y poco se parecerán a la versión previa que se ha ofrecido, por eso van a devolver el dinero a los que hayan pagado de forma anticipada, independientemente de las horas que hayan jugado. Una buena acción, sin duda!

Están siendo realmente honestos y eso es un punto a su favor a pesar del retraso. Todo indicará que finalmente lo tendremos en Linux poco después de la salida de la versión para Windows, por tanto quizás a mediados o fianles de verano, quién sabe… En este caso han trabajado ellos mismos en la versión para la plataforma del pingüino, y no han dejado a estudios de terceros portar el videojuego como hemos visto en el caso de Feral Interative y demás. Así que están comprometidos con la comunidad y no esperan defraudarlos.