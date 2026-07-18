Wayland 1.26 ya está disponible como una nueva versión estable del protocolo gráfico que está sustituyendo progresivamente a X11 en la mayoría de distribuciones Linux. Aunque no se trata de una actualización con grandes cambios visibles para el usuario final, introduce varias mejoras importantes para desarrolladores, optimiza la depuración del sistema y añade nuevas funciones destinadas a mejorar la comunicación entre clientes y compositores Wayland.

En los últimos años, Wayland se ha convertido en la opción predeterminada de escritorios como GNOME y KDE Plasma, mientras que cada vez más aplicaciones y distribuciones abandonan progresivamente X11. La versión 1.26, que sucede a la 1.25 del pasado marzo, continúa esa evolución con pequeñas mejoras que fortalecen la infraestructura sobre la que se construye el escritorio Linux moderno.

Wayland 1.26 mejora la comunicación entre clientes y compositores

La principal novedad de Wayland 1.26 es la incorporación del nuevo evento wl_pointer.warp. Gracias a esta función, los clientes pueden recibir la posición correcta del puntero incluso cuando cambia debido al movimiento, redimensionado o paso a pantalla completa de una superficie sin que el usuario haya movido físicamente el ratón. Esto ayuda a evitar situaciones en las que las aplicaciones trabajaban con coordenadas desactualizadas del cursor.

Otra mejora importante llega con la nueva solicitud wl_fixes.ack_global_remove, diseñada para solucionar posibles condiciones de carrera relacionadas con la eliminación de objetos globales dentro del protocolo. Este cambio mejora la sincronización entre clientes y compositor, aumentando la robustez del sistema en determinados escenarios.

Wayland 1.26 también incorpora una nueva función denominada wl_display_remove_socket_fd(), que permite eliminar sockets previamente registrados mediante wl_display_add_socket_fd(). Esta incorporación facilita una gestión más flexible de las conexiones dentro del servidor Wayland y amplía las posibilidades para los desarrolladores que trabajan con implementaciones personalizadas.

El sistema de depuración también recibe mejoras. A partir de esta versión, la variable WAYLAND_DEBUG muestra las marcas temporales utilizando un formato de hora más legible, facilitando la comparación de registros y el análisis de incidencias durante el desarrollo de aplicaciones y compositores.

Como ocurre en cada nueva versión estable, Wayland 1.26 incluye además numerosas correcciones de errores, aclaraciones en la documentación del protocolo y pequeños ajustes internos destinados a mejorar la estabilidad y facilitar el mantenimiento del proyecto. Aunque la mayoría de usuarios recibirán estas mejoras automáticamente a través de las actualizaciones de sus distribuciones Linux, los desarrolladores son quienes más partido sacarán de las nuevas capacidades incorporadas en esta versión.