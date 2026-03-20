Wayland lleva años siendo el futuro del escritorio Linux y, con la llegada de Wayland 1.25, ese futuro está cada vez más aterrizado. No hablamos de un simple retoque interno, sino de un conjunto de cambios que afectan al rendimiento gráfico, la seguridad, la compatibilidad con aplicaciones antiguas y la experiencia en escritorios que ya lo apuestan todo por este protocolo.

En paralelo, muchas distribuciones de referencia, como Fedora, Alpine Linux o GLF OS, están consolidando su migración casi total a Wayland, dejando a X11 en un segundo plano o directamente fuera del juego. Esto hace que las novedades de Wayland 1.25 no sean algo teórico, sino mejoras que vas a notar en escritorios reales: GNOME, KDE Plasma, Sway y otros compositores que ya dependen por completo de este protocolo moderno.

Wayland 1.25: qué es y por qué importa tanto ahora

Wayland es, en esencia, un protocolo de comunicación entre aplicaciones gráficas y el servidor de pantalla (compositor). A diferencia del veterano X11, Wayland fue diseñado para ser más simple, seguro y eficiente. La versión 1.25 llega en un momento en el que grandes proyectos como GNOME 50 y KDE Plasma 6 ya han dado el salto decidido a este modelo, y distribuciones como Fedora 43 directamente han eliminado la sesión X11 clásica en GNOME de sus repositorios.

Con Wayland 1.25 se refuerza esa transición ofreciendo mejoras de rendimiento visual, menor latencia, mayor estabilidad en pantallas de alta frecuencia (como los portátiles con paneles de 120 Hz) y un ecosistema de extensiones más maduro para cubrir carencias históricas como el soporte de screencasting, portapapeles entre sesiones o compatibilidad con aplicaciones antiguas que aún esperan un entorno X11.

Novedades técnicas y mejoras clave de Wayland 1.25

En esta versión se ha seguido el patrón clásico del proyecto: un núcleo estable del protocolo y un conjunto de extensiones bien definidas que permiten a los compositores implementar funciones avanzadas sin romper la compatibilidad. Esto se traduce en más solidez para quienes desarrollan tanto escritorios como aplicaciones.

Sincronización de fotogramas más precisa : Wayland 1.25 refina los mecanismos de presentación (frame callbacks y timings) usados por los compositores para saber cuándo mostrar un nuevo fotograma. Esto reduce el «tearing» y mejora la fluidez, algo que se aprecia especialmente con tecnologías de triple buffering y monitores rápidos.

: Wayland 1.25 refina los mecanismos de presentación (frame callbacks y timings) usados por los compositores para saber cuándo mostrar un nuevo fotograma. Esto reduce el «tearing» y mejora la fluidez, algo que se aprecia especialmente con tecnologías de triple buffering y monitores rápidos. Gestión de entrada más robusta : se han pulido detalles en el manejo de ratón, teclado y dispositivos táctiles, de forma que los eventos se entregan de manera más consistente incluso en configuraciones con varios monitores, escalados fraccionados o combinaciones complejas de GPU integrada y dedicada.

: se han pulido detalles en el manejo de ratón, teclado y dispositivos táctiles, de forma que los eventos se entregan de manera más consistente incluso en configuraciones con varios monitores, escalados fraccionados o combinaciones complejas de GPU integrada y dedicada. Trabajos de limpieza y seguridad: la filosofía de Wayland de no exponer más de la cuenta al cliente se mantiene y se refuerza. Parte del trabajo de 1.25 consiste en eliminar ambigüedades del protocolo y mejorar la claridad en cómo se debe implementar cada mensaje, evitando comportamientos inesperados o dependientes de un compositor concreto.

Todo ello hace que Wayland 1.25 sea una base más sólida para compositores modernos como Mutter (GNOME), KWin (KDE Plasma 6.6) o wlroots/Sway, que ya lo usan de forma intensiva en distribuciones de última hornada.

Lanzamientos de distribuciones y su relación con Wayland

Durante diciembre de 2025 se ha producido un aluvión de lanzamientos de distros Linux y BSD que, de una forma u otra, orbitan alrededor de la adopción de Wayland y de pilas gráficas modernas. Entre los más destacados se encuentran:

FreeBSD 15.0 : incorpora un gestor de paquetes pkg capaz de instalar y actualizar componentes del sistema base, un instalador bsdinstall renovado con dos rutas (tradicional y basada en paquetes), compilaciones sin privilegios de root y compilaciones reproducibles. A nivel de hardware, sincroniza los controladores DRM (i915 y amdgpu) con el kernel Linux 6.9 y los controladores inalámbricos de Intel y Realtek con Linux 6.17, facilitando el uso de entornos gráficos Wayland a través de capas como Mesa en hardware moderno.

: incorpora un gestor de paquetes capaz de instalar y actualizar componentes del sistema base, un instalador renovado con dos rutas (tradicional y basada en paquetes), compilaciones sin privilegios de root y compilaciones reproducibles. A nivel de hardware, sincroniza los controladores DRM (i915 y amdgpu) con el kernel Linux 6.9 y los controladores inalámbricos de Intel y Realtek con Linux 6.17, facilitando el uso de entornos gráficos Wayland a través de capas como Mesa en hardware moderno. Alpine Linux 3.23.0 y 3.23.2 : ya comentado el grueso de novedades, estas revisiones sucesivas ajustan detalles de paquetes, corrigen errores y afinan componentes como Sway, wlroots y bibliotecas fundamentales.

: ya comentado el grueso de novedades, estas revisiones sucesivas ajustan detalles de paquetes, corrigen errores y afinan componentes como Sway, wlroots y bibliotecas fundamentales. GLF OS 26.05: como hemos visto, combina kernel y drivers gráficos de última hornada para ofrecer una experiencia Wayland muy cuidada con GNOME y Plasma.

Junto a estos, el registro de lanzamientos del mes listado por recursos como DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent incluye decenas de distros y respins —Manjaro 26.0, postmarketOS, Parrot, Q4OS, RasPiOS, Zorin, Kali, Voyager, EasyOS, Pop!_OS, pearOS, etc.— que, en mayor o menor medida, se benefician del stack Wayland actual, ya sea por defecto o como sesión opcional.

De hecho, muchos de estos proyectos ya ofrecen sesiones Wayland como recomendadas para entornos GNOME, Plasma o Sway, y reservan X11 como vía de escape para casos muy concretos, reforzando la idea de que la combinación de Wayland 1.25 con compositores pulidos es lo que va a encontrar el usuario medio nada más instalar.

Esta convergencia de distribuciones, kernels, librerías y escritorios en torno a Wayland 1.25 y su ecosistema convierte al protocolo en el auténtico eje del escritorio Linux contemporáneo: desde un portátil con Apple Silicon y pantalla a 120 Hz, a un servidor Alpine con Sway ultraligero, pasando por un GNOME 49 que ya no mira atrás a X11 y un KDE Plasma 6 que aprovecha gestos, múltiples monitores y sesiones limpias con una estabilidad que hace unos años sonaba a promesa lejana.