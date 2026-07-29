Wayfire 0.11 mejora el escalado fraccional y añade soporte HDR

Wayfire 0.11 ya está disponible como una importante actualización de este compositor Wayland modular inspirado en Compiz y basado en wlroots. El lanzamiento introduce mejoras de gran calado en el escalado fraccional, la gestión del color, el renderizado HDR y el soporte para Vulkan, además de ampliar la compatibilidad con los protocolos modernos de Wayland.

Esta versión también supone un paso más hacia el esperado lanzamiento de Wayfire 1.0, con numerosas mejoras internas destinadas a ofrecer una experiencia más fluida y moderna en escritorios Linux.

Wayfire 0.11 mejora el escalado fraccional y estrena soporte HDR

La principal novedad de Wayfire 0.11 es la profunda renovación de su sistema de geometría. El compositor pasa a utilizar coordenadas en coma flotante durante prácticamente todo el proceso de renderizado, lo que permite obtener texto y gráficos mucho más nítidos cuando se emplea escalado fraccional. Además, incorpora soporte HiDPI para aplicaciones Xwayland, mejorando la calidad visual del software X11 ejecutado sobre Wayland.

Otro de los grandes avances es la incorporación de gestión del color mediante perfiles ICC por pantalla, gestión de color por superficie y soporte experimental para HDR. Esta función requiere un monitor compatible, controladores gráficos adecuados y el renderizador Vulkan, por lo que permanece desactivada de forma predeterminada.

Wayfire 0.11 también amplía el uso de Vulkan para ofrecer nuevos efectos gráficos. Entre ellos se encuentran las transformaciones de ventanas en 2D y 3D utilizadas por complementos como Wrot y Switcher, además del conocido efecto Wobbly, que ahora también puede aprovechar este renderizador.

La actualización introduce la nueva herramienta wayfire-plugin, diseñada para facilitar la instalación y administración de complementos externos. Asimismo, añade soporte para nuevos protocolos Wayland destinados a mejorar la captura de pantalla, la grabación del escritorio, la integración con portales, el listado de ventanas abiertas y los menús globales de KDE y GTK.

Además, los desarrolladores han mejorado numerosos complementos integrados, los gestos táctiles, el sistema de mosaico de ventanas y las opciones de maximización, junto con nuevas posibilidades para configurar animaciones, resoluciones, frecuencias de actualización y comportamiento de las ventanas. Con todo ello, Wayfire 0.11 se perfila como una de las actualizaciones más importantes del proyecto antes de la llegada de la esperada versión 1.0.