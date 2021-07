Hará cosa de dos o tres semanas quise probar Anbox en mi Raspberry Pi con Manjaro ARM. Mientras lo intentaba en la pequeña placa, también lo intenté en mi portátil con Manjaro, pero nada de lo que había me funcionó (tampoco perdí el tiempo intentando resolver nada). Sí funciona lo que hay para la Raspberry, en parte porque es una placa más limitada y ahí tienen más sentido algunas apps de Android. Y bueno, la experiencia no fue lo mejor que podría haber sido. Por ese motivo, y aunque puedo vivir sin ello, me ha llamado la atención leer sobre WayDroid.

Hasta ahora, la mayoría de teléfonos y tablets que prometen soporte para ejecutar aplicaciones de Android usan Anbox. WayDroid está dando sus primeros pasos, y es importante decir de dónde proviene el nombre: «Wayland» y «Android». Ahora mismo, y como Anbox, de hecho se basa en él, es como emular Android en el teléfono, pero no se resiente tanto como una máquina virtual de VirtualBox o GNOME Boxes, entre otros, porque usa el mismo kernel que el sistema anfitrión.

Soooo here's the new Anbox running at full speed on the #OnePlus 6 with Linux 5.14 on @postmarketOS, massive thanks to @Khode_Erfan for making this possible! pic.twitter.com/QGRA1KUpEf

— caleb 🐧📱 🏳️‍🌈 (@calebccff) July 24, 2021