La mayoría de navegadores web que existen están basados en Chromium. Pocos se salvan y a la cabeza de los disidentes tenemos el Safari de Apple o el Firefox de Mozilla. Pero que un software sea de código abierto nos permite que se creen lo que se conoce como “Forks” de él, y eso es exactamente Waterfox: un fork de Firefox que se ha diseñado, entre otras cosas, para funcionar en equipos con unos recursos más limitados.

Firefox ha introducido muchas mejoras en las últimas versiones, pero a veces esto también significa que han tenido que soltar lastre. Entre el lastre soltado tenemos algunas extensiones, lo que no es nada grave si no usamos ninguna de las que ya no se soportan pero puede ser todo un problema si han eliminado una de la que dependemos. Si esto es un problema para ti, Waterfox promete soporte para extensiones “Legacy”, es decir, las antiguas que el Firefox oficial ya no soporta.

Waterfox te permite seguir usando las viejas extensiones

Como Firefox, Waterfox también le da mucha importancia a la privacidad. En realidad, no es que incluyan nuevas funciones en este sentido, pero han dejado por defecto todas las mejoras de privacidad que el navegador de Mozilla ha incluido en las últimas versiones. O penúltimas, puesto que Waterfox aún no ha incluido las más nuevas como el bloqueo de software de criptominado y fingerprinting.

Lo que sigue ofreciendo Waterfox y los motivos para usarlo son los siguientes:

Admite complementos NPAPI .

Admite extensiones Bootstrap .

Ofrece ediciones separadas para soporte de extensiones heredadas y soporte moderno de WebExtension.

Soporte multiplataforma (Windows, Linux y macOS) .

Personalización del tema.

Complementos archivados compatibles.

Si estás interesado en probar Watefox, puedes descargar una de sus dos versiones desde este enlace. Las versiones disponibles son la Classic y la Current y ambas se pueden usar descargando los binarios, descomprimiendo el archivo descargado y ejecutando (doble clic) “waterfox”. Como las versiones en binarios de Firefox, Waterfox se actualizará automáticamente desde el mismo navegador.