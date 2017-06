Warhammer 40.000: Dawn of War III, ya disponible para Linux

Los videojuegos para Gnu/Linux no son muchos. Aunque actualmente la cosa está cambiando, lo cierto es que aún los fabricantes de videojuegos no tienen en cuenta a los usuarios de Gnu/Linux y pocos se acuerdan de MacOS. Pero poco a poco esto está cambiando.

Recientemente la empresa Feral Interactive, responsable de la saga de videojuegos Warhammer, ha lanzado un nuevo titulo para Gnu/Linux y Mac OS. Este videojuego se llama Warhammer 40.000: Dawn of War III. Warhammer 40.000: Dawn of War III es la tercera entrega de la saga Warhammer 40.000. Una entrega de un videojuego de estrategia real que estará disponible para distribuciones basadas en Debian y para SteamOS.

Warhammer 40.000: Dawn of War III sólo funciona con las GPU de Nvidia

El titulo se puede adquirir o bien a través de la tienda de Steam o bien a través de la web oficial de Feral Interactive. A pesar de estar disponible para Gnu/Linux, Warhammer 40.000: Dawn of War III tiene un coste, un precio de 59,9 dólares. Pero en este caso, al igual que en muchos otros títulos que existen para Windows, el precio merece la pena ya que el videojuego funciona tan bien como los videojuegos para PlayStation 4 o para Windows 10. Aún así no todos los usuarios podrán hacer uso de Warhammer 40.000: Dawn of War III en su ordenador.

Para que este videojuego funcione necesitamos tener una distribución que sea Ubuntu 16.04 o equivalente ( la última versión de Debian o derivadas pueden funcionar), un procesador Intel i3-4130 3.4 GHz, 8 gb de memoria ram y 30 Gb de almacenamiento interno. Además, el equipo tiene que usar una tarjeta gráfica de Nvidia, a ser posible con el chip Nvidia 980Ti o superior y muy importante es tener la versión 375.66 del driver de Nvidia.

Warhammer 40.000: Dawn of War III no es compatible con GPU de AMD o Intel, lo que supone un gran problema para quienes utilizan esta GPU, pero esto es algo que la empresa está intentando corregir y que posiblemente cambie en unos meses. En cualquier caso, los fans de la saga Warhammer no tendrán problema para jugar al último videojuego y tener un ordenador Libre.