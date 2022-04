War for the Overworld: actualización gráfica

War for the Overworld tiene una actualización que mejora los gráficos de forma evidente. Además, ahora lo tienes con un descuento, por lo que, si aún no lo tenías, es una oportunidad de oro. Además, si eres un nostálgico de los juegos de estrategia «extraños» y te encantó Dungeon Keeper, éste se ha inspirado en él, y te recordará mucho a ese título de hace décadas.

La actualización del War for the Overworld ha sido toda una sorpresa, ya que el juego estaba algo parado desde hace un tiempo. Sin embargo, uno de sus miembros ha querido seguir manteniendo el título y lanzar esta impresionante actualización años después de su lanzamiento.

Entre las mejoras incluidas destaca la adición de las sombra sen tiempo real, mejorando bastante el aspecto del videojuego. Por otro lado, también se ha realizado una revisión de tono visual, para dar mayor sensación de estar bajo la tierra. También se han agregado otros ajustes de sombra, y otras optimizaciones para que consuma menos recursos.

El desarrollador dijo que vio una reducción significativa de hasta el 41,8% en la sobrecarga del menú principal en las pruebas que realizó de rendimiento, así como un aumento del 5000% en el rendimiento en ciertas partes de la interfaz. Por ejemplo, según este desarrollador, el panel de la unidad tarda ahora solo 0.1 ms en renderizarse desde los 5ms.

Y si todo eso te parece poco, recuerda que es gratuito. Agrega lo interesante y diferente que es este videojuego frente a otros videojuegos de estrategia similares, y que tiene los gráficos mejorados. Lo cierto es que me ha hecho especial ilusión este título, ya que no lo conocía y guardo recuerdos muy buenos de la época en la que jugaba a Dungeon Keeper…

