A KDE le gustan las opciones. Por ejemplo, ofrecen los editores de texto KText y Kate, aunque se están centrando mucho más en el segundo. El reproductor de música que tienen instalado Kubuntu y KDE neon por defecto desde hace un tiempo es Elisa, un reproductor básico que mejoran en cada lanzamiento y está diseñado también para dispositivos móviles como Vvave, del mismo proyecto. A diferencia de los editores de texto, en este caso no podemos decir que uno sea lo mismo que el otro pero vitaminado, aunque casi.

Vvave es otra manera de escribir «wave». Para ser sincero, me ha dado por probarlo al ver que venía instalado por defecto en la edición Plasma de Arch Linux ARM. Actualmente está disponible la v1.2.2 del reproductor, habiendo salido de la versión beta no hace demasiado tiempo. Tiene algunas similitudes con Elisa, como los iconos, pero una interfaz muy diferente que quedará mejor en móviles y tablets y le gustará a los que quieran un reproductor con diseño minimalista.

Vvave: minimalista, pero con carátulas de los artistas

Una de las quejas que tengo de Elisa es el apartado «Artistas». Me resulta difícil de tragar que ahí sólo muestre iconos de un usuario, el mismo en todos los artistas, con el nombre debajo. Eso no pasa en Vvave, quien recoge información de internet como Lollypop para poner la imagen del artista o grupo. Eso es de lo que más me ha gustado. También tiene una animación curiosa de un disco con su carátula que rueda cuando se está reproduciendo una canción.

Por todo lo demás, y como hemos mencionado, es un reproductor minimalista que al principio no tiene nada de «mini». Esto lo digo porque recargar la biblioteca le cuesta un poco, probablemente porque hace también el trabajo de buscar por internet. Si os lo estáis preguntando, no tiene ecualizador, y el apartado Cuentas no funciona.

KDE dice que Vvave es multiplataforma, pero ahora mismo no hay un instalador para Windows o macOS. Los usuarios de Linux lo tenemos en repositorios oficiales, en Flathub o como binarios y AppImage, pero en estos momentos las dos últimas opciones no están disponibles.

Más información en su página web oficial.