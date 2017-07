Vuelve al psiquiátrico con The Infectious Madness of Doctor Dekker

The Infectious Madness of Doctor Dekker o TIMDD como lo llamaremos ahora para abreviar, es un videojuego con una historia extraordinaria al que merece la pena seguir, aunque su jugabilidad no sea la mejor. La noticia es que este título cuyas críticas han sido bastante buenas vendrá al mundo Linux. Los propios desarrolladores han confirmado que actualmente están en proceso de portarlo a Linux, dando los primeros pasos para hacerlo funcionar en Ubuntu y desde ahí ir depurando lo necesario para que funcione.

Suma y sigue el mundo gaming en Linux, y nosotros esperando que siga así con los brazos abiertos. Pues bien, los que no conozcan TIMDD, es uno de esos videojuegos en los que se introducen vídeos con imágenes reales para sustituir a los gráficos generados por ordenador. Todo el trabajo se lo debemos a D’Avekki Studios, un equipo inglés que está detrás de todo el fantástico trabajo de diseño y gráfico del juego para crear esta aventura conversacional en la que no tenemos que interactuar, sino que será el juego el que interactúe respondiendo a nuestras preguntas con un vídeo de imagen real.

La historia se basa en la muerte reciente del Dr. Dekker, y pronto nos daremos cuenta de que hay algo extraño en lo relacionado con su muerte, y todo apunta a uno de sus pacientes en el psiquiátrico donde trabajaba. Nuestra única herramienta será el diálogo para intentar investigar e ir apuntando las claves e ideas para conseguir descifrar el enigma. ¿No te parece genial la idea? El juego simplemente nos dejará introducir preguntas y el vídeo irá contestando según nuestras preguntas (aunque el mecanismo no funciona del todo fino..).

Pero todo no será tan sencillo, ya que muchos pacientes se desvían del tema que estamos preguntando o son incapaces de responder, lo que complica más la recolección de pistas para resolver el caso. A muchos no les gusta este tipo de juego y los confunde o frustra, pero lo cierto es que es un juego bastante diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente. Está bien que los estudios creen este tipo de juegos que se salgan de la normalidad y se abran nuevos frentes de entretenimiento, sin duda es nutritivo para la industria…