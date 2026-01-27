Parece claro que 2026 será un gran año para el gaming en Linux. Aunque no se descartan retrasos por el precio de los componentes, la Steam Machine llegará junto a las Frame y un nuevo controlador en el primer cuarto de este año, y muchas cosas cambiarán. Por ejemplo, NVIDIA ya ha anunciado que lanzará su GeForce NOW para Linux, y ahora se sabe que Nexus Mods abandonará su app oficial para centrarse en Vortex.

Lo mejor de todo esto lo podemos leer en un comunicado publicado el pasado 22 de enero: ofrecerán soporte para las versiones «vanilla» de SteamOS. Vanilla o vainilla es un término que se usa para describir software en su estado más puro. Por ejemplo, yo lo he escuchado en el desarrollo en JavaScript, donde «JavaScript Vanilla» es el puro y sin confiar en frameworks como JQuery. Trasladado a los sistemas de Valve, el soporte llegaría a SteamOS oficial, es decir, a los que usarán la Steam Deck y la Steam Machine; no se garantiza el soporte en otras configuraciones.

Vortex funcionará en SteamOS oficial, pero no se descarta nada

Nexus Mods desarrollará Vortex pensando en el SteamOS de la Steam Deck y Machine, pero será de código abierto. Esto significa que la comunidad de desarrolladores podrán expandir el soporte para cualquier otra distribución Linux, algo que apostaría que se hará.

¿Qué son los mods y cómo se aplican?

La palabra «mod» viene de «modificación», y son justamente eso: modificaciones que se realizan a los videojuegos en sistemas soportados, que suelen ser los de PC. Por poner algún ejemplo, a mí me hicieron gracia estos dos:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

En el vídeo anterior vemos un gameplay de Black Myth: Wukong con Goku en vez del rey mono. Para el que no lo sepa, Dragon Ball se basa en la obra «Viaje al Oeste», tema central de Black Myth: Wukong.

En el vídeo anterior aparece John Wick en Max Payne 3. Cuidado con ser malo con los perritos.

Sobre cómo se aplican, depende del mod. El único que he usado yo era para arreglar las cinemáticas en Devil May Cry HD Collection, y bastaba con poner los vídeos en su ruta. Otros mods se aplican de otra manera, y las instrucciones suelen estar en la página de la modificación de Nexus Mods.

Vortex viene a solucionar este problema, que para algunos usuarios puede ser motivo de no intentarlo. Vortex se encarga de descargar el mod y aplicarlo, y lo hace de manera en la que es fácil deshacer los cambios. Esa es la teoría y lo que se espera de esta gran aplicación.

De momento no está disponible, pero sí se espera que esté disponible para SteamOS a lo largo de este 2026.