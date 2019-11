Como cualquier aficionado a la telefonía debe saber, ahora mismo solo hay dos opciones realmente válidas en cuanto a sistemas operativos: Android y iOS. Si esto es así es principalmente por las aplicaciones disponibles, puesto que en la Google Play y el Apple Store encontramos todo lo necesario para smartphones, pero existen más sistemas operativos móviles como Ubuntu Touch. El problema es que Ubuntu Touch no puede usar muchas aplicaciones móviles populares, por lo que la mayoría de fabricantes eligen Android como sistema operativo. Volla Phone también tiene pensado elegir el sistema de Google, pero de una manera diferente.

Pero empecemos por el principio: Volla Phone es ahora mismo un proyecto, una idea. Como muchas otras, está buscando fondos y darse a conocer en Kickstarter, en donde también tienen un vídeo presentación. Si la campaña tiene éxito, el dispositivo aún tardará un año en llegar y las primeras unidades estarán disponibles en octubre de 2020.

Volla Phone: Ubuntu Touch y Android en un teléfono

Explicado lo anterior, Volla Phone es un teléfono que estará basado en Android Open Source Project (AOSP) y que promete mayor seguridad y privacidad en un dispositivo fácil de usar para el día a día. Para los desarrolladores, Jörg Wurzer dice que soportará alternativas como Ubuntu Touch o Nemo Mobile.

Entre las mejores “funciones” que incluirá el Volla Phone tendremos su precio de 300$. Lo que quizá no le haga gracia a algunos usuarios es que no soportará las aplicaciones de Google oficiales ni su tienda de aplicaciones, pero sí podrá instalar la mayoría de aplicaciones Android a través de una App Store totalmente anónima. Por otra parte, el Volla Phone tiene configurado por defecto un VPN y promete no recoger nada de nuestros datos ni seguir nuestros hábitos.

Los teléfonos inteligentes de hoy necesitan nuestro tiempo y atención. Las notificaciones frecuentes nos interrumpen y malgastamos nuestro tiempo con innumerables aplicaciones. Las características y el uso son cada vez más complejos. Nuestro teléfono Volla es una alternativa a todo eso. En lugar de aplicaciones, las personas y el contenido son el foco de su interfaz de usuario. La simplicidad del lápiz y el papel fueron la inspiración y establecieron el estándar para este nuevo teléfono. El teléfono Volla te ayudará a encontrar más tiempo en el día y te permitirá concentrarse en aquellas cosas que son realmente importantes para ti.

Volla Phone se ha marcado como objetivo conseguir 350.000€ para salir adelante. ¿Te interesaría un teléfono como este, por un precio reducido, sencillo de usar y sin Google Play/Apps?