Void Linux: si amas Linux y amas BSD, es tu distro

Void Linux es una distribución Rolling Release muy peculiar, no es una de esas distros raras, pero sí que tiene algunos detalles que llaman bastante la atención. De hecho, mezcla algunas cosas del mundo Linux, puesto que es una distro con kernel Linux, y además algunas otras del mundo BSD. No es nada raro teniendo en cuenta que su desarrollador es alguien que proviene del mundo BSD. Eso puede ser interesante para aquellos que provienen de sistemas *BSD como FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, etc., y que aterrizan por primera vez en Linux.

De esta forma, se suaviza un poco la transición para adaptarse al nuevo entorno, aunque por lo general no van a tener ningún problema al ser todo muy parecido, ya que ambos son tipo UNIX. Además, no está basada en ninguna otra, no se trata de un Ubuntu-based, Debian-based, openSUSE-based, Arch-based, etc., sino de una distro hecha desde cero. Si estás interesado en esta distribución, puedes descargarla u obtener más detalles desde la página oficial del proyecto Void Linux.

Algunas de las peculiaridades que vas a encontrar en esta distribución Void Linux son:

runit: no vas a encontrar el sistema systemd como en la mayoría de las distribuciones GNU/Linux actuales, sino que ha sido sustituido por runit. Se trata de un sistema mucho más simple que systemd y que funciona en varias plataformas UNIX.

no vas a encontrar el sistema systemd como en la mayoría de las distribuciones GNU/Linux actuales, sino que ha sido sustituido por runit. Se trata de un sistema mucho más simple que systemd y que funciona en varias plataformas UNIX. LibreSSL : no emplea el conocido paquete OpenSSL, como en la mayor parte de las distros Linux, sino que éste ha sido sustituido por LibreSSL, un proyecto desarrollado por The OpenBSD Project, aunque es un fork de OpenSSL.

: no emplea el conocido paquete OpenSSL, como en la mayor parte de las distros Linux, sino que éste ha sido sustituido por LibreSSL, un proyecto desarrollado por The OpenBSD Project, aunque es un fork de OpenSSL. MUSL C : la biblioteca C a la que estamos acostumbrados en Linux también ha sido sustituida por esta otra, aunque cuando descargas la ISO desde la web te permite elegir entre glib y musl… Por si no quieres esa otra biblioteca.

: la biblioteca C a la que estamos acostumbrados en Linux también ha sido sustituida por esta otra, aunque cuando descargas la ISO desde la web te permite elegir entre glib y musl… Por si no quieres esa otra biblioteca. xbps y xbps-src : la gestión de paquetes es otra de las rarezas, ya que usa X Binary Package System y construye los paquetes a partir de las fuentes de éste. Se trata de un sistema creado desde cero y nuevo para esta distro que se aleja un poco de los gestores de paquetes más comunes a los que estamos acostumbrados.

: la gestión de paquetes es otra de las rarezas, ya que usa X Binary Package System y construye los paquetes a partir de las fuentes de éste. Se trata de un sistema creado desde cero y nuevo para esta distro que se aleja un poco de los gestores de paquetes más comunes a los que estamos acostumbrados. Instalador: aunque se puede parecer a la instalación de distros como Slackware y derivados, se parece mucho más a la instalación de FreeBSD que a la de cualquier otro sistema Linux. Básicamente arrancas un Live de la distro y desde el entorno de escritoro accedes al terminal, ejecutas el comando sudo void-installer y pones la contraseña por defecto voidlinux. Después, entras en el instalador basado en texto como el que ves en la imagen principal de este artículo…

Por otro lado, el resto de paquetes preinstalados es bastante similar a la de cualquier distro GNU/Linux de las más populares, aunque no vas a encontrar tanta cantidad de aplicaciones con xbps… Por cierto, está disponible tanto para AMD64 como para ARM.