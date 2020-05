¿Te estás aburriendo durante el confinamiento? VLC tiene algo para ti. Teniendo en cuenta que se trata de VideoLAN, es fácil pensar que será algo de contenido multimedia, y así es… sólo en parte. Lo que ha puesto a disponibilidad de cualquier interesado esta tarde es VLC Escape Movie, lo que es una película y un juego que podemos disfrutar desde el mismo VLC. Aquí te vamos a contar cómo hacerlo.

Pero, primero: ¿Qué es exactamente VLC Escape Movie? Tal y como leemos en la página web que han abierto hoy, una Escape Movie es la mezcla perfecta entre un juego de huída (Escape Game) y una película. Si queremos ver toda la película y sobrevivir, vamos a necesitar toda nuestra astucia, pero yo os voy a contar una cosita para que no os pase como a mí y podáis empezar a jugar tan pronto en cuanto lo tengáis todo preparado. De lo contrario, sólo veréis un vídeo en bucle.

Cómo jugar a VLC Escape Movie en Linux

Lo único necesario para jugar a VLC Escape Movie es una ISO y VLC, la última versión para ser más exactos. Los pasos a seguir serían los siguientes:

Vamos a la web vlc.studio. Hacemos clic en el “Start” que está dentro de la tele. Nos llevará a WeTransfer. Hacemos clic en “Descargar” para descargar el archivo VLC Escape Movie.iso. Son 5.9GB, por lo que la descarga tardará un rato. Mientras se descarga, tenemos que asegurarnos de que tenemos VLC 3.0.10 instalado en nuestro equipo. Si no lo tenemos, ahora mismo en Linux tenemos dos opciones: la Flatpak, haciendo clic aquí, o la Snap, para lo que tenemos que introducir en un terminal el comando “sudo snap install VLC” sin las comillas. Una vez tenemos la ISO y VLC 3.0.10 en nuestro equipo, abrimos VLC. Vamos a Medio/Abrir archivo y seleccionamos la ISO descargada en el paso 3. Empezará la película. Esperamos a que llegue al momento en el que sale un chico en la cama y ya estamos dentro del juego.

Me parece importante mencionar un poco cómo se juega o no entenderéis nada: sólo tenemos que hacer clic sobre algunos puntos del vídeo. Por ejemplo, no os estoy haciendo ningún spoiler ni dando información importante si digo que se puede hacer clic sobre el adorno que es una planta carnívora, lo que nos matará por una “muerte retro”.

Premios

El primer clasificado subirá las escaleras del festival de Cannes 2021, con el viaje y el hotel pagado. Además, se llevará la copa de oro.

El segundo y tercer clasificados se llevarán la copa de oro de ganador y el sombrero del equipo de VLC, el certificado de los 100 primeros y algunas otras “chuches”.

El objetivo del juego es resolver todos los trucos de los 7 cofres escondidos en VLC Escape Movie. Una vez hecho, hay que escribir un correo a chest@vlc.studio con una pequeña explicación sobre cómo se han encontrado cada resultado. ¿Serás capaz de sobrevivir?