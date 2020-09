En marzo, VideoLan consultó a la comunidad porque buscaba carátulas de discos para publicar capturas de pantalla. En aquel momento nos preguntamos «¿está VLC 4.0 al caer?», pero el tiempo ha respondido que NO a esa cuestión. Además, por lo que podemos ver si usamos la versión en desarrollo, no parece VLC 4.0, con el gran cambio en su interfaz, vaya a llegar en las próximas semanas, pero sí podemos (casi) asegurar que la espera merecerá la pena.

VideoLan hace ya muchísimo tiempo que está ofreciendo VLC 4.0 en versión Nightly (aquí los enlaces de descarga). Los usuarios de Linux, como explicamos en el pasado, podemos probarlo a través de su paquete Snap, por lo que se instala sin tocar la versión estable de VLC y todo es seguro, pero tenemos que tener mucha paciencia para ejecutarlo, o por lo menos es así si tenemos una biblioteca multimedia (vídeo y/o audio) bastante grande. Después de haberlo vuelto a probar, sólo puedo decir una cosa: probadlo… por lo menos si lo que os interesa es la música.

VLC 4.0 ha mejorado mucho su biblioteca musical

Porque sí, las cosas como son: una vez introducido el comando para instalar la versión Nightly de VLC 4.0 en Linux (sudo snap install vlc –edge), podemos encontrarnos con algo que funciona muy lento, muchísimo, pero podemos dejarlo que recopile toda la información y dedicarnos a otra cosa hasta que finalice. Una vez ya no tiene que indexar nada, ahora sí funciona mucho más fluido que hace unos meses, o por lo menos esa es la grata impresión que me he llevado yo en Kubuntu 20.04.

Además, como podéis comprobar en la captura que encabeza este artículo, la interfaz ofrece todo lo que podríamos desear, como un panel izquierdo en donde vemos los artistas, una página con todos los discos del mismo, a la que se le puede añadir que aparezcan listadas todas las canciones, y una cola de reproducción. Si lo deseamos, podemos hacer que desaparezca todo eso para que se muestren sólo los controles y la carátula del disco, algo que personalmente creo que haré poco o nada. Lo que sí echo de menos y no sé si añadirán en el futuro es la opción para que muestre controles más avanzados, como los de grabar.

Su actual talón de Aquiles: el vídeo

No funciona. O no lo hace en mi equipo. En Windows, donde también lo he probado, los vídeos se reproducen sin problemas, pero en Kubuntu 20.04 veremos algo como lo de la captura anterior: en el mejor de los casos veremos un fondo verde; en el peor, un fondo verde en donde hay feos cuadros azules, lo que tampoco cambia mucho la cosa. Y, lo que es peor, si reproducimos un vídeo, VLC 4.0 ya no nos permite hacer nada más, como volver a reproducir música a no ser que reiniciemos la app. Lógicamente, VideoLan no lanzará la nueva versión hasta que todo funcione perfectamente, y este es un fallo que solventarán más pronto que tarde.

Hablando del vídeo, y algo que no tengo claro que me guste, ahora se reproducen en dos ventanas: en la principal veremos el vídeo y hay controles muy básicos; en la secundaria veremos lo mismo que vemos cuando reproducimos cualquier otro contenido, como la música. Teniendo en cuenta que no lo he podido probar muy bien en Linux (y que en Windows he decidido bajar de versión antes de probar más), sólo puedo decir que me parece innecesariamente confuso, pero supongo que me/nos acostumbraré/mos con el paso del tiempo.

VLC 4.0 promete, pero habrá que tener paciencia

VideoLan presentó en febrero del año pasado la nueva interfaz de su VLC, una que se parece más a la versión móvil y que mejorará mucho la biblioteca multimedia. Lo presentó por todo lo alto y creo que sí, la actualización merecerá la pena, sobre todo para alguien como yo que tendrá en una app que ya tenía instalada para los vídeos la biblioteca musical que siempre ha buscado, además de poder usar ecualizador. Pero aún habrá que tener paciencia para que todo funcione como debe. De momento, y si no meten la pata en el desarrollo, ya lo esto usando para reproducir música y estoy encantado.